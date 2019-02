Autore:

Emanuele Colombo

PORTE APERTE Innovativa, originale, discussa: la nuova Yamaha Niken a tre ruote non è una moto che lascia indifferenti e le discussioni da bar se sia o non sia un mezzo per “motociclisti veri” si sprecano. Un modo per dirimere la questione è che sia proprio tu a provarla, in uno degli appuntamenti del test ride tour 2019 che Yamaha ha organizzato con appuntamenti in tutta Italia. Ecco le date e le modalità per partecipare.

I TEST RIDE Oggetto delle prove saranno le Yamaha Niken e Niken GT (qui il nostro test su strada). Ciascun appuntamento, gestito con il supporto delle Concessionarie Ufficiali, prevede l’attività dalle 10:00 alle 16:00, con 6 turni di prova della durata di 1 ora e 30 minuti. Nei primi 30 minuti ti verranno spiegate le caratteristiche della Niken; a seguire potrai effettuare il test ride su strada.

PER ISCRIVERSI Sono due le modalità per iscriversi e partecipare: utilizzare il link di registrazione sul sito www.yamaha-motor.it, dove si trovano i dettagli di tutti gli appuntamenti, oppure registrarsi direttamente sul posto (ammesso che i turni non siano già stati prenotati da altri con la procedura online). Il Niken Tour apre i battenti a Palermo, il 16 e 17 febbraio presso il centro commerciale Conca d’ora per poi proseguire e risalire lo “stivale”. Di seguito, date e località.

• 16/17 FEBBRAIO – PALERMO

• 23/24 FEBBRAIO - TRAPANI

• 23/24 FEBBRAIO - PESCARA

• 2/3 MARZO - MESSINA

• 09/10 MARZO - COSENZA

• 16/17 MARZO - NAPOLI,

• 16/17 MARZO - FORLÌ/RAVENNA/CESENA

• 23/24 MARZO - ROMA

• 6/7 APRILE - FIRENZE

• 6/7 APRILE - TORINO/IVREA/ASTI

• 13/14 APRILE- MASSA/PISA

• 27/28 APRILE - BERGAMO//PASSO SAN MARCO

• 27/28 APRILE - PASSO PENICE

• 4/5 MAGGIO - MILANO/LECCO/GHISALLO

• 11/12 MAGGIO - LIGNANO SABBIADORO (in occasione della Biker fest)

• 11/12 MAGGIO - MONTEZEMOLO

• 18/19 MAGGIO - VERONA/LAGO DI GARDA

• 18/19 MAGGIO - ASIAGO