Autore:

Emanuele Colombo

OK IL PREZZO È GIUSTO Svelato finalmente il mistero che, fin da EICMA 2018, attanaglia il popolo dei motociclisti: la nuova Yamaha Ténéré 700 2019 costa 9.490 euro. Il prezzo è nettamente inferiore a quello della sua rivale più diretta: la nuova KTM 790 Adventure R per la quale bisogna mettere a budget la bella cifra di 13.799 euro. Di fatto, quando è il portafoglio a parlare, tra le due non c'è proprio confronto e poco importa se l'austriaca può sfoggiare più cavalli e una ciclistica più massiccia.

LA SCHEDA TECNICA D'altra parte è ben difficile che la nuova Yamaha Ténéré non riesca a soddisfare pienamente il suo pubblico. Il cuore è un bicilindrico frontemarcia da 689 cc, 75 CV e 68 Nm di coppia, per un peso di 205 kg con il pieno di benzina. E i 16 litri di capacità del carburante dovrebbero permettere circa 350 di autonomia, per chi vorrà fare della Ténéré la propria compagna di viaggio nelle prossime vacanze.

LA CICLISTICA L'altezza da terra è di 240 mm, la forcella con steli da 43 mm ha una corsa di 210 mm e il mono posteriore garantisce al forcellone in alluminio un'escursione di 200 mm. Piatta e snella è la sella, che si colloca a 880 mm da terra, ferma restando la possibilità di scegliere, tra gli optional, una sella Rally ancora pià alta oppure una seduta ribassata per chi non ha gambe da pivot. I cerchi, manco a dirlo, sono a raggi, con un diametro di 21 pollici per l'anteriore e 18 pollici per il posteriore. L'impianto frenante prevede un doppio disco anteriore da 282 mm e un disco singolo al posteriore da 245 mm, con un comando a pedale calibrato non solo per la guida su asfalto ma anche per quella su sterrato. Anche l'elettronica tiene conto delle esigenze di un uso fuoristradistico vero, con l'ABS disinseribile.

QUANDO ARRIVA Il 27 marzo alle 14:00 e fino al 31 luglio 2019, Yamaha darà il via al sistema di prenotazione online al prezzo speciale di 9.490 euro: le prime moto arriveranno nel mese di luglio 2019, e la prenotazione online determinerà la priorità nella consegna. Il sistema permetterà ai clienti di confermare il proprio ordine dal concessionario ufficiale entro 14 giorni dalla prenotazione. Dopo avere assegnato le moto ordinate online, Yamaha inizierà a consegnare Ténéré 700 ai Concessionari a partire da settembre, al prezzo standard di 9.790 euro. Ténéré 700 sarà disponibile in due versioni: a piena potenza oppure depotenziata a 35 kW. Entrambe in tre colori: Ceramic Ice, Competition White o Power Black.