Danilo Chissalè

TREECITY Il progetto Treecity, lanciato da Yamaha in occasione della scorsa edizione del Fuori Salone del Mobile, è giunto alla sua fase finale. Proprio in questi giorni nei giardini Lucarelli, in zona Feltre a Milano, sono stati piantati gli alberi donati dalla Casa dei Tre Diapason all’amministrazione meneghina. Il progetto rappresenta l’importanza della sostenibilità per Yamaha.

FUTURO VERDE Le parole di Andrea Colombi, country manager Yamaha Motor, ne sono la conferma: “La nostra iniziativa è la testimonianza di come Yamaha faccia parte della quotidianità dei singoli, attraverso la passione, la mobilità individuale e azioni concrete mirate sempre a supportare la qualità di vita e un futuro sostenibile. Abbiamo trovato la grande collaborazione del Comune di Milano, con una spiccata sensibilità per le politiche legate al verde pubblico e al benessere dei cittadini, e stiamo lavorando per sviluppare anche con altri enti italiani progetti simili che rientrano nella Corporate Social Responsability”

IL COMUNE Felice della partnership è anche l’assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran che ha dichiarato: “Ringrazio Yamaha Motor per questo dono, esempio di come dalla sinergia tra pubblico e privato possano nascere progetti sostenibili. A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un dato che è in continua crescitaanche grazie al contributo di citta-dini, associazioni e aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde e vivibile".