VALIGIE DA MOTO Per il 2020 il catalogo Kappa dedicato agli avventurieri si arricchisce delle borse laterali squadrate in alluminio Kappa K' Mission. La nuova coppia di borse completa famiglia di valigie laterali in alluminio che già comprende la nuova top di gamma K’Force e la K’Venture, entrambe da 37 litri di capacità.

LE VALIGIE KAPPA Le valigie K’Mission offrono 36 litri di capacità e si fissano alla moto -anche a quelle con parecchi anni sulle spalle- tramite il sistema Monokey. Vendute esclusivamente in coppia, le Kappa K'Mission sono un prodotto “entry level” ma funzionale. Disponibili nella versione cromatica natural o nera, costano rispettivamente 478 e 533 euro. Inoltre, diversi accessori sono disponibili come optional per renderle ancora più performanti. Per saperne di più, visita il sito Kappa.