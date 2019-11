Autore:

Giulia Fermani

KAPPA A EICMA 2019 La gamma di borse rigide di Kappa guadagna la nuova K-Force, disponibile in due capacità interne (37 e 48 litri) e pensata per equipaggiare maxienduro e crossover. Si tratta della versione evoluta della valigia laterale da 37 litri proposta nell’attuale linea in alluminio K’Venture. Della partita anche le nuove borse K-Mission. Ne parliamo con Antonio Rizzini di Kappa Moto.