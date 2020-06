FASE 3 IN MOTO Si riparte in moto (o scooter) e anche Tucano Urbano lancia on line e nei suoi negozi la nuova collezione primavera-estate: giacche, guanti e borse. Scopriamo i vari prodotti.

GIACCHE IN PELLE Per chi non riesce a rinunciare allo stile e alla protettività della pelle, Tucano Urbano propone, in versione urban style, la giacca di taglio corto Rivs: certificata moto CE secondo la normativa 17092, questo nuovo modello realizzato in pelle ovina promette un'eccellente morbidezza, combinando lo stile minimal alla funzionalità degli inserti elastici sui fianchi e del gilet termico interno trapuntato a ultrasuoni (removibile). Stile cafe racer, invece, nella giacca Pel 2G (Pelette 2G per lei): certificato moto CE, è realizzato in morbida pelle di capra, con fodera in tessuto a micro-quadri e rete; il nuovo modello è caratterizzato dalla possibilità di personalizzare il proprio stile con due patch ricamate intercambiabili da posizionare sul petto. Il prezzo per la giacca Rivs è di 349 euro, mentre quello della giacca Pel 2G (Pelette 2G per lei) è di 319 euro.

GUANTI IN PELLE In coordinato con la giacca Rivs c'è il guanto Grant, anch’esso certificato moto CE, in pelle traforata con protezione CPS morbida omologata sulle nocche e l’interno dita in tessuto spandex, per un miglior fit. Per completare l’outfit si può poi accostare alla giacca Pel 2G il guanto Gig Pro, realizzato per la primavera-estate 2020 in due nuovi colori: burgundy red e cognac. Il prezzo de guanto Grant è di 69,90 euro, mentre quello del Gig Pro è di 79,90 euro.

GIACCHE A RETE Un ottimo compromesso in termini di protezione e comfort è rappresentato dalle giacche in tessuto a rete. Grande novità della primavera-estate 2020 è Router, giacca certificata moto CE, realizzata in rete antiabrasione e pelle bovina. Per la sua realizzazione sono state utilizzate due reti con maglie a densità differenziata: rete a trama larga per il busto (maggiore ventilazione), tessuto a rete più fitta su maniche e spalle maggior resistenza all’abrasione). Gli inserti in pelle bovina donano un look grintoso, ma non a caso sono posizionati su spalle e gomiti, zone a più alto rischio d’impatto. Giacca dalla grande versatilità, Router è dotata di una membrana interna impermeabile e traspirante, che può essere indossata o sopra alla giacca principale come antiacqua o sotto come antivento, mentre nelle giornate più calde può essere riposta nella tasca posteriore esterna. Ritorna anche la Network 2G, disponibile quest’anno in due nuovi colori: nero-giallo fluo e grigio-blu scuro; nella versione femminile Network Lady 2G è disponibile in nero-giallo e light grey. La giacca Router è disponibile a 189 euro, mentre la Network 2G (e versione Lady) a 129 euro.

LOW COST Vince sul piano rapporto qualità-prezzo la nuova Texwork (per lei Texwork Lady) ambisce a fare da apripista sul mercato come giacca moto certificata CE secondo la direttiva 17092. Realizzata in tessuto Oxford di poliestere ad alta tenacità e foderata in rete leggera, è equipaggiata di protezioni su spalle e gomiti, oltre che di una tasca per la protezione schiena. Dotata di numerose tasche esterne ed interne, è disponibile in 3 varianti bicolor: per lui nero-giallo fluo, sabbia-blu scuro, blu scuro-grigio; per lei nero-giallo fluo. Il prezzo? Appena 99 euro.

GUANTI A RETE La giacca Router è coordinabile con il guanto certificato moto CE Windy (Wendy per lei), che assicura ventilazione e grip grazie al dorso in rete Aero 3D con inserti in pelle traforata e al palmo in scamosciato sintetico con micro fori sulle dita. Si accoppiano alle giacche Newtork (e Network Lady) i guanti retati Penna (e Lady Penna), anch’essi proposti in nuove colorazioni: blu-light grey e nero-rosso per lui; nero-tiffy per lei. Prezzi di 54,90 euro per la versioni Windy (Wendy) e di 39,90 euro per Penna (Lady Penna).

GUANTI MIX Oltre ai già citati modelli ce ne sono molti altri che vanno ad arricchire la variegata gamma dei guanti certificati moto CE, costruiti con una combinazione di pelle e tessuti tecnici: da segnalare il 12 mesi Krill, con un morbido palmo in pelle, il nuovo Will, caratterizzato dal taglio lungo per coprire i polsi della giacca e infine il guanto Andrew, dal design più urbano, con l'alternarsi di pelle, tessuto e pelle traforata. I guanti Krill, Will e Andrew sono disponibili a un prezzo di 59,90 euro.

LE BORSE Si sa, fanno comodo anche quelle: stiamo parlando delle borse stagne. Tucano Urbano ne lancia tre, di diversa capacità, in tarpaulin 500D, tutte con tracolla regolabile e ganci di fissaggio: Sub50, borsone da viaggio da 50 litri e Sub35 e Sub20, tubi stagni, rispettivamente da 35 e 20 litri. I prezzi sono rispettivamente di 69,90 euro (Sub 50), 39,90 euro (Sub 35) e 29,90 euro (Sub 20).