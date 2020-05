VENTATA DI FRESCHEZZA L’estate è alle porte, e se i motociclisti non vedono l’ora di godersi le lunghe giornate, dall’altra devono fare i conti con il caldo torrido. Per combattere la canicola estiva, Tucano Urbano ha pensato a un casco jet… bello fresco! Si chiama El’Fresh, caratterizzato da importanti prese d’aria poste sopra e dietro alla calotta affinché avvenga la giusta ventilazione all’interno del casco (Dynamic Flow). Le prese d’aria sono protette da una rete metallica. L’interno è realizzato in microfibra anallergica, removibile e lavabile, con una cuffia interna in maxi rete Aero 3D: il tutto garantisce una dissipazione ottimale del calore e dell’umidità. Anche i guanciali si possono staccare e lavare.

MULTICOLOR Non solo tanta tecnologia costruttiva, ma nel casco El’Fresh anche l’occhio vuole la sua parte, come vuole lo stile Tucano Urbano. Il casco presenta una visiera interna parasole a scomparsa, mentre la calotta presenta una nervatura posteriore che aggiunge un tocco di sportività a un design che rispetta la classica sobrietà che contraddistingue i prodotti Tucano Urbano. Il casco è disponibile in sei colorazioni e la possibilità di personalizzare le canalizzazioni con delle cover in sette colori diversi. In totale, è possibile avere 42 versioni diverse del nuovo El’Fresh, già disponibile a un prezzo di 89,90 euro. Le cover sono vendute a 9,90 in nero e 14,90 nelle sei varianti colore.