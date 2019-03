Autore:

Giulia Fermani

DUE NUOVI STORE In due tra le città a più alta densità di scooteristi d'Italia, Genova e Milano, Tucano Urbano aumenta la sua presenza per poter rispondere ai bisogni di tutti. Inaugurati, dunque, un nuovo store in piazza Dante a Genova e alla Rinascente di Milano Duomo.

A MILANO E GENOVA In piazza Dante, punto strategico per il parcheggio e il passaggio di chi vive Genova sulle due ruote è stato allestito uno spazio metà bianco e metà arancio mentre a Milano lo spazio Annex della Rinascente di Duomo apre per la prima volta le porte al mondo maschile con la collezione uomo 2019 di Tucano Urbano.