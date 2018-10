Autore:

Danilo Chissalè

INVERNO ALLE PORTE Mentre noi ci godiamo questa coda di clima piacevole c’è chi già pensa all’inverno imminente. Tucano Urbano, marchio di riferimento per i motociclisti a quattro stagioni, ha presentato la linea Autunno/Inverno 2018 Winter Specialist: dalle classiche “copertine” per moto e scooter alle giacche ce n’è per tutti i gusti.

LE GIACCHE La lista di giacche tecniche invernali è ricca di proposte. C’è il best seller Tucano Urbis Limited realizzata in cotone laminato, la modaiola Iceman, un bomber in pelle con certificazione classe A, affiancata dalla 4 Tempi 2G e dal cappotto per lei Neshi, realizzato in soft shell laminato a tre strati con imbottitura in ovatta termica.

I GUANTI Anche l’offerta dei guanti è completa e copre le esigenze di ogni tipo di motociclista. I nuovi Barone e Baronessa in pelle sono l’ideale per chi non rinuncia mai allo stile, per gli specialisti amanti di enduro e sportive sono invece più indicati i nuovi Dogon Winter e Winter Penna. Per i “freddolosi” incalliti suona come una melodia il guanto riscaldato a batterie Handworm.

GLI ACCESSORI Non potevano mancare, ovviamente, gli accessori, vero e proprio marchio di fabbrica di Tucano Urbano. Le “copertine” per scooter e moto diventano 4 stagioni e migliorano la facilità di utilizzo. Termoscud Pro e Gaucho Pro saranno equipaggiabili da un maggior numero di veicoli, al loro fianco ci saranno anche la mascherina anti smog a carboni attivi Top Smog e la sella riscaldabile Coolwarm. Agli scettici del paraschiena è indirizzato il Para Back: simpatico paraschiena mimetizzato con grafiche che simulano gli zainetti da città.