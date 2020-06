LEGGINS MOTOGIRL Tucano Urbano diventa distributore ufficiale di Motogirl, noto brand inglese dei leggins con protezioni, che ora sbarcano in Italia. L'idea dietro questo prodotto è di rappresentare il perfetto connubio tra design, vestibilità e protezione.

RIBBED LEGGINS Sono la versione più protettiva, certificati moto CE in classe AA e foderati su tutta la lunghezza in 100% Kevlar® Dupont™ e dotati di protezioni CE di livello 2 su anche e ginocchia.

MELISSA JEGGINS In questo modello si ritrovano stile e comfort: perfetti in ogni occasione, anche alle temperature più elevate, sono certificati CE in classe A. Hanno gli inserti in Kevlar® Dupont™ nelle zone di abrasione 1 e 2 e le protezioni CE di livello 2 in dotazione solo sulle ginocchia, mentre sulle anche c’è comunque una tasca in rete per alloggiare i protettori.

TAGLIE E PREZZI Entrambi i modelli sono proposti in 10 taglie, dalla 38 alla 56. I Ribbed sono disponibili in nero, mentre i Melissa in nero e grigio. Il prezzo consigliato è di 189 euro per i Ribbed Leggins e di 159 euro per i Melissa Jeggins. I leggings Motogirl sono disponibili presso tutti i rivenditori di accessori e abbigliamento Tucano Urbano, negli store monomarca del Marchio e sul sito tucanourbano.com.

MOTOGIRL Nata 4 anni fa dalla passione per il design e le moto da parte delle due fondatrici, Motogirl è un'azienda a conduzione familiare gestita da Ina Lombard-Ogilvie e Ellen Ogilvie. “Venticinque anni fa - racconta Ina - andavo in moto con abbigliamento e accessori, tutti enormi, che mi prestava mio cugino. All’epoca la maggior parte dei negozi di motociclette non offriva molti capi da donna, anzi alcuni non ne avevano proprio… questo mercato non era nemmeno riconosciuto, mentre sappiamo tutti che ora la situazione è cambiata e continua a evolversi”.