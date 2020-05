ESIGENZE DI MERCATO Comprare una moto nuova usufruendo del finanziamento, molte volte con condizioni davvero vantaggiose, è una prassi assai comune se si parla del mercato delle moto nuove. E solitamente, più la moto è costosa, più spesso la si acquista rateizzando il costo su più mensilità. Non è un segreto infatti che i prezzi dei nuovi modelli tendono sempre a crescere, e il motivo sta nella presenza di tante nuove soluzioni tecniche e tecnologiche. Lo stesso discorso, tuttavia, vale anche per i capi d'abbigliamento: migliora la qualità dei materiali, ma contestualmente il prezzo di casco, giacca, stivali, guanti, pantaloni, paraschiena e relativi è destinata a salire.

FINANZIA L'ABBIGLIAMENTO Da oggi BMW Bank propone il finanziamento non solo per i propri modelli, come la best seller BMW R 1250 GS, ma anche per tutti i capi d'abbigliamento BMW Motorrad. La proposta si chiama Fit2Ride, ed è dedicata al finanziamento degli articoli di abbigliamento BMW, dilazionandone il costo nel tempo. Si può scegliere la durata del piano (da 12 a 84 mesi, con rate costanti) e vale per acquistare qualsiasi capo: casco, giacca, guanti e quant’altro. L'operazione si può eseguire sia contestualmente all’acquisto della motocicletta, sia in un secondo momento. A questa proposta è stata riservata un’area dedicata, con un simulatore finanziario integrato con il Configuratore Abbigliamento BMW. In questo modo si potrà selezionare il proprio outfit selezionando gli articoli e procedendo alla simulazione online della rata mensile che poi potrà essere perfezionata dal concessionario.