PREPARARSI ALL’ESTATE Sono ancora tante le incognite sulla prossima stagione estiva, ma non per questo non ci si deve far trovare impreparati. E così ecco la nuova giacca Speed Flow di MTech, il marchio rilanciato sul mercato grazie agli sforzi di Wheelup. Vediamo più in dettaglio di che si tratta.

PRONTA PER IL CALDO La giacca Speed Flow anticipa la collezione Primavera/Estate 2020, ed è particolarmente adatta alle alte temperature grazie alle ampie aree traforate di cui dispone. Realizzato in versione da uomo e da donna, il modello integra una membrana interna impermeabile removibile, e non mancano le protezioni su spalle e gomiti di Livello 2 con certificazione CE.

SCHEDA TECNICA