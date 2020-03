GIACCA TOP DI GAMMA La nuova Alike Expedition, della collezione 2020, è una giacca a tre strati per motociclisti grandi viaggiatori: un capo che garantisce un alto livello di protezione attiva e passiva e un’ottima resa in tutte le condizioni climatiche. La Expedition risulta confortevole e protettiva, grazie ai suoi tre strati indipendenti, presentandosi come un vero capo “4 stagioni”.

TRIPLO STRATO Lo strato esterno, in tessuto Polystrong 600D, è idrorepellente e dotato di inserti anteriori e posteriori in rete ad alta tenacità coperti da pannelli modulabili e removibili, per aumentare il passaggio dell’aria quando le temperature estive diventano elevate. L’aerazione è ulteriormente garantita dalle prese d’aria con zip sulle maniche. La membrana impermeabile può essere indossata sia sotto che sopra la giacca. Da ultimo, il piumino termico ThermoTouch mantiene il calore corporeo durante la stagione invernale: questo strato può essere indossato anche da solo.

SICUREZZA INNANZITUTTO Per quanto riguarda la sicurezza, Alike Expedition prevede protezioni omologate su spalle e gomiti di Livello 2, la possibilità di inserire un paraschiena (come l’Alike Esatech Evo Liv.2) e di utilizzare un kit pannelli custom ad alta visibilità (da acquistare a parte). Per quanto riguarda il comfort, la giacca offre quattro tasche esterne anteriori (di cui due waterproof) e tre interne.

SCHEDA TECNICA