NON SOLO BORSE SHAD, il marchio spagnolo leader nella produzione di valigie e accessori per moto, prenderà parte alla Dakar 2021 con il rallysta Joan Pedrero. Dal 3 al 15 gennaio prossimi, in Arabia Saudita, il fortissimo rallysta spagnolo, in una partnership tutta iberia, correrà in sella alla Rieju del Team FN Speed equipaggiata con una sella SHAD realizzata su misura per adattarsi all'ergonomia e garantire il massimo comfort al pilota durante l’impegnativo percorso.

A PROVA DI DESERTO Oltre al comfort, i materiali utilizzati per realizzare la sella garantiscono massima durata e grande grip, caratteristiche fondamentali per una sella da competizione di alto livello. Con 12 partecipazioni e due piazzamenti al 5° posto nel 2011 e nel 2013, Joan Pedrero correrà questa nuova edizione della manifestazione rallystica più importante e famosa al mondo con il numero 17 su tabella gialla, colore assegnato ai piloti Dakar Legend. La Dakar 2021 sarà trasmessa in 190 Paesi, su 70 reti TV e attraverso oltre 1.100 media digitali.