PRATICHE MA BELLE Spesso quando un motociclista è alla ricerca di una borsa per la propria moto il pensiero è “Quanto è pratica?”, l’aspetto estetico viene dopo. Ma si sa, spesso sappiamo essere molto vanitosi e se la borsa si sposa bene con le linee della nostra moto siamo anche più contenti. Shad ha lavorato molto al design dei propri prodotti, il risultato è stata la nomination come finalista del IF Design Award 2021, una competizione internazionale con 10.000 prodotti presentati da oltre 52 Paesi.

I NOMINATI I nominati per questo prestigioso premio sono la linea di valige rigide Terra e la borsa semi-rigida Expandable TR90. Entrambi i prodotti sono pesati per le moto adatte all’avventura e interpretano l’idea di design di Shad basata sul concetto di Engineered for Riding, ovvero garantire la massima funzionalità e considerare ogni dettaglio nello sviluppo tecnologico per ottenere prodotti ben progettati e innovativi.

LA LINEA TERRA La linea Terra, di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa (qui il link) è composta da valige rigide in alluminio con l’innovativo sistema Terra Lock che permette di effettuare tutte le operazioni con una sola chiave. Inoltre, il design pulito - privo di sporgenze – porta vantaggi sia a livello aerodinamico sia in termini di sicurezza evitando che rami sporgenti possano incastrarsi nelle serrature.

LA EXPANDABLE TR90 Al contrario della linea Terra, la Expandable TR90 ha il vantaggio di potersi adattare alle esigenze di carico di volta in volta grazie alla sua struttura semi-rigida. Il suo volume di carico oscilla da 50 a 90 litri, adattandosi tanto alla gita fuori porta quanto ai viaggi più impegnativi.

ECOSOSTENIBILITÀ Oltre al design la giuria ha tenuto conto anche dell’ecosostenibilità dei prodotti, un aspetto che Shad cura dalla scelta dei materiali alla realizzazione del prodotto stesso. I vincitori del concorso verranno comunicati il 31 marzo prossimo.

