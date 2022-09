Ducati World Première 2023: Streetfighter Lamborghini? La diretta streaming

Primo episodio della Ducati World Première 2023: in arrivo una Streetfighter in partnership con Lamborghini? Video diretta streaming

Ci siamo. Il primo episodio della Ducati World Première 2023 è alle porte. Abbiamo già pronosticato quali potrebbero essere le novità dei 7 episodi tra Monster, Panigale, Streetfighter, ma anche Scrambler – lei ve l'abbiamo già raccontata in anteprima qui – ma ora si fa sul serio. Qui sotto il video della diretta streaming.

ANTICIPAZIONI L'immagine pubblicata da Ducati accompagnata dalla scritta The Unexpected fa pensare a una Streetfighter V4 in sinergia con Lamborghini. Perché? Beh, la colorazione rossa e verde mette insieme due tipiche livree di entrambi i marchi e la scritta STO sul fianchetto riporta con la mente alla Huracán STO – supercar che è passata anche dalla nostra redazione, qui il video – auto da 640 CV, 310 km/h di velocità massima per oltre 300.000 Euro di listino. Insomma, si tratterà pur sempre di una Streetfighter ma se c'è dietro la Casa di Sant'Agata Bolognese sarà esclusiva come non mai.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2022