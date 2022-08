Ducati World Première 2022: in arrivo nuove Monster, Panigale, Scrambler e...

I nuovi episodi della Ducati World Première 2022 sono ormai alle porte. Si parte dopodomani, venerdì 2 settembre, per un totale di 7 appuntamenti e altrettante novità, l'ultima delle quali sarà annunciata il prossimo 7 novembre. E partiamo proprio da qui, perché già sappiamo di cosa si tratta...

UNA CERTEZZA Iniziamo dal fondo perché la moto tanto attesa per l'ultimo degli appuntamenti della World Première – lo ha annunciato la stessa Ducati – è la nuova Scrambler che abbiamo visto in anteprima al WDW e che vi abbiamo raccontato qui. Ok, ora mancano le altre 6...

THE UNEXPECTED L'appuntamento più vicino, però, è quello di venerdì 2 settembre. Cosa aspettarsi da The Unexpected/L'inaspettata? Alcune voci suggeriscono che, con Ducati in procinto di subentrare a Energica quale fornitore unico della della Coppa del Mondo MotoE, possa trattarsi del primo concept elettrico stradale della Casa di Borgo Panigale derivato, appunto, dalla V21L da corsa. Ma Ducati spiazza tutti e pubblica, solo poche ore fa, l'immagine di un fianchetto rosso e verde che riporta la scritta STO accompagnata dalla frase ''Una Ducati speciale, capace di unire esclusività, sportività e fascino...'' Cosa vi ricorda? STO ci fa pensare subito a Lamborghini e alla Huracan Super Trofeo Omologata – che ho avuto la fortuna di guidare –, quindi prepariamoci a un'esclusivissima special in collaborazione con la Casa di Sant'Agata Bolognese.

Ducati World Première, episodio 1: cosa si nasconde dietro il fianchetto con scritta STO?

READY FOR MORE? E cosa ci attende nel secondo episodio, il 15 settembre? Secondo le nostre ipotesi Ready for More potrebbe essere un simpatico gioco di parole per chiamare in causa una nuova versione del Monster, la SP. D'altra parte abbiamo visto Panigale V4 SP2 e Streetfighter V4 SP, quindi perché non dovrebbe evolversi anche lei? La versione SP del Monster potrebbe beneficiare di cerchi alleggeriti, componentistica in carbonio, impianto frenante più performante e non solo, come da tradizione Ducati.

Ducati Monster: in arrivo una versione SP?

UNLOCK EARTH E qui iniziano i primi dubbi... Quale novità ci sarà dietro Unlock Earth? L'assenza a listino di una Multistrada V2 con cerchi a raggi fa pensare che Ducati possa avere intenzione di presentare una versione maggiormente declinata al fuoristrada della piccola Multi, o semplicemente che introduca i cerchi a raggi da 19'' e 17'' su questa versione.

La Ducati Multistrada V2 potrebbe beneficiare di nuovi cerchi a raggi

THIS IS RACING L'episodio 4, almeno sulla carta, sembra scritto. Cosa c'è di più racing della Panigale V4 R? La top di gamma delle supersportive bolognesi, al contrario di V4 e V4 S che hanno ricevuto novità anche per il 2023, manca di aggiornamenti. Certo, a guardare la classica del mondiale SBK, non sembra averne poi tanto bisogno...

Panigale V4: la nuova R è attesa al varco...

PUSH FORWARD Le cose si fanno complicate con l'appuntamento numero 5. Cosa, o meglio quale delle moto di Borgo Panigale incarna meglio la frase Push Forward/Spingersi Oltre? La Streetfighter V4 è la maggior indiziata: dopo essere stata paparazzata su strada la versione 2023, infatti, si sospetta che tocchi a lei rifarsi trucco e parrucco per alzare l'asticella. Sarà così?

La Ducati Streetfigher V4 2023 avvistata su strada

DARE TO BE BOLD Ultima, ma non per importanza, chi ci sarà? Dare to be Bold sta per Il Coraggio di Osare... Potrebbe trattarsi forse della Diavel con motore V4? D'altra parte tutte le top di gamma di Borgo Panigale si sono pian piano convertite dal bicilindrico al 4 cilindri a V e sembra mancare solo lei... Vero è che, se la moto dell'episodio 1 non fosse un'elettrica, quest'appuntamento sarebbe perfetto per il primo concept stradale elettrico. Vedremo.

Ducati XDiavel Nera: anche per lei V4 in arrivo?

QUALCHE CERTEZZA, MOLTI DUBBI Dei 7 appuntamenti della Ducati World Première alcuni sembrano scritti, altri sono assolutamente da interpretare. Noi lo abbiamo fatto così, ma per sapere davvero cosa c'è dietro ogni singolo episodio non resta che seguirlo con noi: l'appuntamento quindi è per dopodomani, venerdì 2 settembre, alle ore 18,30, quando trasmetteremo la diretta streaming qui sul sito.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/08/2022