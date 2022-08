Ducati Scrambler 2023: la nuova versione in anteprima. Ecco come cambia

Ducati ha mostrato in anteprima al WDW la Scramber Icon che vedremo in autunno a EICMA: ecco come cambia, quali sono le differenze

Lo scorso luglio Ducati ha annunciato 7 novità in arrivo nel 2022: i nuovi modelli 2023 verranno presentati nel corso delle World Première, a partire dal prossimo 2 settembre. Ma c'è una novità, tra quelle annunciate, che è già stata parzialmente svelata: mi riferisco alla nuova Scrambler Icon 2023, che Ducati ci ha mostrato in anteprima in occasione del World Ducati Week.

PIÙ MOTO Ovviamente della nuova Ducati Scrambler non ci sono foto, ma tanti particolari sono saltati all'occhio – che in questo caso ha fatto le veci della fotocamera – e cerchiamo di raccontarveli. Intanto la sensazione è quella di una moto... vera. Non che l'attuale generazione non lo sia, ma il passo in avanti anche quanto a estetica, finiture e qualità percepita è notevole e la Scrambler 2023 trasmette una sensazione di livello superiore.

NUOVA ELETTRONICA A determinare questa sensazione la cura di tanti dettagli, come l'arrivo di un comparto fari Full LED, di un nuovo display TFT con funzione mirroring dello smartphone e le novità relative all'elettronica non sembrano essere finite qui...

CAMBIA LA SELLA Anche la seduta è stata rivista: sembra più morbida e più accogliente nei confronti del passeggero, col serbatoio che diventa ora più filante e contribuisce a creare un'ergonomia leggermente diversa, insieme a un altro particolare che condizionerà l'aspetto dinamico...

La Ducati Scrambler Icon 2019: nel 2023 si cambia...

MIGLIORE ANCHE NELLA GUIDA Sembra infatti che la futura Scrambler 2023 andrà ad alzare l'asticella anche alla voce guida: parlando con chi – in Ducati – l'ha guidata, è emerso come la nuova versione sia più moto anche tra le curve dove, grazie a pedane più alte, guadagna una maggiore luce a terra.

SIMILE MA DIVERSA Non ultimo, infine, il colore: la Scrambler Icon 2023 che Ducati ci ha mostrato nella Secret Chamber – la Camera Segreta – era gialla, proprio come la Icon che conosciamo. Un rinnovamento che parte dalla Icon ma, con tutta probabilità, andrà pian piano estendendosi a tutte le moto della Land of Joy: il 7 novembre 2022, nell'ultimo appuntamento della Ducati World Première 2022, l'appuntamento con Next Gen Freedom e la nuova Scrambler 2023. In attesa di poterla vedere dal vivo, solo pochi giorni più tardi, a EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/08/2022