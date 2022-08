La Ducati Streetfighter V4 2023 è già in strada: ecco come cambia

Mentre in molti sono ancora sotto l'ombrellone già si inizia a parlare di moto 2023. Ducati in particolar modo non si è persa in chiacchiere e, già a fine luglio, ha annunciato le 7 novità che arriveranno tra settembre e novembre 2022. Una di queste potrebbe essere proprio la protagonista di oggi, la nuova Streetfighter V4, avvistata su strada in quella che dovrebbe essere la configurazione 2023...

NESSUN MISTERO Ducati ha già rivelato quelle che saranno le novità della supersportiva Panigale V4 2023 e la Casa di Borgo Panigale intende evidentemente aggiornare anche la Streetfighter V4. A colpo d'occhio non ci sono grandi colpi di scena ma i fianchetti del serbatoio di quel sospettabile grigio fanno pensare che il serbatoio della Panigale 2022 – di 1 litro più capiente rispetto alla 2021 – faccia il suo ingresso sulla hyper naked.

Ducati Streetfighter V4 S

QUEL CHE NON SI VEDE Ma l'aggiornamento della Streetfighter V4 2023 non si limiterà certo a un serbatoio leggermente più grande. Tutto lascia presagire, infatti, che anche la naked benefici di quegli aggiornamenti a livello di elettronica e cambio che furono della Panigale V4 2022: potenza e coppia potrebbero quindi crescere un po' rispetto ai 208 CV e 123 Nm attuali, mentre se la nuova Streetfighter dovesse ''copiare'' la Panigale '22 anche alla voce cambio, prima, seconda e sesta marcia andrebbero ad allungarsi. Un cambiamento, quest'ultimo, che renderebbe la Streetfighter V4 ancor più corsaiola e orientata al circuito di quanto già non sia.

RACING ANCHE LA CICLISTICA La moto avvistata nella foto spia è evidentemente una ''base'', con forcella Showa e mono Sachs, mentre sulla più ricercata S ci saranno le immancabili semi attive Ohlins. Proseguendo col filo logico delle novità di provenienza Panigale V4 2022, la Streetfighter V4 potrebbe guadagnare il pivot del forcellone 4 mm più alto: una scelta volta a migliorare l'effetto anti-squat e dunque a stabilizzare la moto in accelerazione, rendendo più semplice curvare a gas aperto. Le prossime World Ducati Première sapranno dirci se è davvero così...

Pubblicato da Michele Perrino, 16/08/2022