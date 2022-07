Volevi una Ducati Panigale V4 S della Race of Champions? Tardi

Dalla N.43 di Miller, alla N.63 di Bagnaia, sold out in poche ore tutti gli esemplari scesi in pista per la World Ducati Week 2022

Prima dentro, semaforo verde, gas spalancato, fine della corsa. Eh già, quella per aggiudicarsi una Ducati Panigale V4 S che ha infiammato l'asfalto del circuito di Misano in occasione della Lenovo Race of Champions, andata in scena sabato 23 luglio nel contesto della World Ducati Week 2022, si aggiudica il record di corsa più breve di sempre. Messi in vendita online nel pomeriggio di lunedì 25 luglio, tutti quanti gli esemplari sono stati venduti in poche ore. Se ci avessi fatto un pensiero, arrivi tardi. Sarà per la prossima edizione.

ULTRA LIMITED EDITION Non è dopotutto chissà quale sorpresa, che le Panigale V4 S impiegate dai campioni per il visibilio degli appassionati accorsi alla WDW 2022 siano andate esaurite dal pomeriggio alla sera. Si tratta di esemplari unici, personalizzati con le livree di gara dei piloti e con l’incisione al laser sulla testa di sterzo del logo con il nome di ciascuno di essi. Né è un segreto che una corsia preferenziale, Ducati l'abbia riservata ai suoi clienti più fedeli a livello globale.

TEMPI DI REAZIONE Pronti, via, e in pochi minuti trovava un nuovo proprietario la Panigale V4 S numero 43 di Jack Miller, seguita dalla numero 63 di Pecco Bagnaia, vincitore della gara, e dalla numero 5 di Johann Zarco. Nelle successive ore sono state vendute tutte le altre. Il riscontro più fedele di un successo, quello della World Ducati Week 2022, che ha registrato il pienone sia sulle tribune, sia - evidentemente - sulle piattaforme online Ducati.

