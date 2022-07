La Ducati di Mike Hailwood del '78? Ne saranno realizzate solo 12 al prezzo di...

Mike Hailwood è stato un' autentica icona del motociclismo, con 9 titoli mondiali nei GP e 14 successi al Tourist Trophy. Il trionfo più eclatante, tuttavia, fu quello del 1978: Hailwood tornò al Tourist Trophy dopo 11 anni di stop dalle moto – si era dato alla Formula 1 – e in ben pochi credevano potesse essere ancora competitivo: il britannico, in sella a una Ducati, vinse la gara F1 sul circuito del Mountain ed entro nella leggenda. Quella moto iconica, la cui replica fu realizzata e venduta in circa 7.000 esemplari, sta per tornare grazie all'officina specializzata di Brook Henry, in Australia.

DALL'AUSTRALIA Il merito va a Brook Henry, titolare della Vee Two, officina australiana che si occupa di moto classiche. Proprio nella terra dei canguri l'uomo, che ha acquistato il brevetto di quel motore vincente da Ducati, costruisce ora fedeli repliche autorizzate della moto di Mike the Bike. La Vee Two Hailwood, questo il nome della moto, sarà realizzata a mano in soli 12 esemplari, ciascuno dei quali richiederà 18 mesi per essere assemblato. Il prezzo? Da collezione: 130.000 Euro. D'altra parte si tratta di un oggetto esclusivo, in tiratura limitatissima. Perfino Mike Hailwood ne sarebbe orgoglioso!

Pubblicato da Michele Perrino, 14/07/2022