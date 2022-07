WDW 2022, è il giorno della Race of Champions! Seguila LIVE

SPETTACOLO Al World Ducati Week 2022 di Misano Adriatico è il giorno della Race of Champions. Oggi pomeriggio alle 17 tutti i piloti ufficiali della Ducati scenderanno in pista con la Panigale V4 e la replica della loro livrea per dare spettacolo sulle curve del tracciato della Riviera. Le star della MotoGP, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Michele Pirro, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini e Marco Bezzecchi; gli assi della Superbike Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi; l'idolo della Dakar e del MotoAmerica Danilo Petrucci, saranno tutti presenti sulla griglia per un appuntamento imperdibile! La diretta della gara nel link qua sotto:

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/07/2022