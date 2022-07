Ducati World Premiére 2022: ben 7 le novità in arrivo

Sette appuntamenti, il primo in occasione del Gran Premio MotoGP di Misano, l'ultimo a ridosso di EICMA - dove la Casa di Borgo Panigale tornerà protagonista - per svelare al grande pubblico le novità in arrivo nel 2023 sul pianeta Ducati. Torna ilformat di presentazioni web di Ducati, ovvero la Ducati Wolrd Premiére, che permetterà agli appassionati di motori di scoprire in anteprima le novità, studiarle e farsi trovare pronti quando le vederanno esposte sugli stand... e non fare brutta figura con gli amici.

COME SEGUIRLE Il modo per seguire le puntate non è cambiato rispetto alla scorsa edizione, infatti sarà ancora possibile seguire la diretta streaming sul sito Ducati.com, sul canale YouTube e sui social della Casa di Borgo Panigale, oltre che sulle pagine di motorbox.

VEDI ANCHE

I TEMI Anche quest'anno, oltre al calendario che troverete qui sotto, la Casa di Borgo Panigale stuzzica i nostri neuroni anticipandoci anche i titoli delle relative puntate, proviamo a fare delle ipotesi? C'è qualcosa di Panigale nell'Episiodio 4 titolato This is Racing, che sia qualche aggiornamento alla Panigale V2 che ora sta andando tando di moda anche grazie al nuovo regolamento SBK? L'episodio 2 ''Ready for More'' potrebbe portarci un Monster più evoluto? E nell'ultima, sarà una Scrambler? Non ci resta che attendere e scoprire di volta in volta.

2 settembre 2022: Ducati World Première - Episodio 1 | The Unexpected

15 settembre 2022: Ducati World Première –Episodio 2 | Ready for More?

29 settembre 2022: Ducati World Première – Episodio 3 | Unlock Earth

7 ottobre 2022: Ducati World Première – Episodio 4 | This is Racing

20 ottobre 2022: Ducati World Première – Episodio 5 | Push Forward

28 ottobre 2022: Ducati World Première – Episodio 6 | Dare to be Bold

7 novembre 2022: Ducati World Première – Episodio 7 | Next Gen Freedom

Pubblicato da Danilo Chissalè, 29/07/2022