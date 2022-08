Quella volta in cui Schumacher salì sulla Ducati biposto al Mugello: il video

Vi ricordate Michael Schumacher che si presenta al Mugello per salire in sella alla Ducati MotoGP biposto con Randy Mamola? Il video

Solo pochi giorni fa è andata all'asta la sua Ferrari F300 del 1998 – venduta all'equivalente di oltre 6 milioni e 220 mila Euro – monoposto con la quale vinse vinse i GP di Canada, Francia, Gran Bretagna e Italia nella stagione di Formula 1 1998. Sto parlando, ovviamente, di Michael Schumacher, protagonista di questo emozionante video del 2006 nel quale sale, passeggero di Randy Mamola, sulla Ducati MotoGP biposto al Mugello, in occasione del GP d'Italia.

LE PRIME VOLTE Quella volta al Mugello non fu la prima volta di Schumi su una MotoGP e nemmeno l'ultima. Il campione tedesco, appassionato di moto, aveva già provato la Ducati nel 2005 ed è poi tornato a farlo altre volte, anche con discreti risultati. Nel 2007, tanto per capirsi, il pilota della Ferrari girò a Valencia con un best lap – pare – solo 5 secondi più lento del miglior giro in gara fatto da Stoner. A fargli da tutor proprio Randy Mamola, che qui lo porta per i saliscendi del Mugello a un ritmo piuttosto allegro, tra impennate e l'immancabile stoppie finale.

TRA CAMPIONI Un Mamola stupito dalla presenza di Schumacher: ''Girava voce che sarebbe venuto venerdì, ma non proveniva dalla stampa italiana o dalla Ferrari, quindi non sapevamo se fosse vero o no, poi sabato ho sentito che stava arrivando dalla Svizzera''. La conferma definitiva, la domenica mattina: ''Solo alle 9,30 di domenica mattina avevamo la conferma che sarebbe arrivato con la sua Harley. Alle 09,45 avevamo il riscaldamento e mi stavo preparando perché avevamo già tre passeggeri prenotati prima della gara della 125cc, alle 11. Quando sono entrato nel box per indossare la tuta ho visto Michael in piedi e mi ha detto che voleva uscire con la moto a due posti''. E che fai, dici di no a Michael Schumacher?

Pubblicato da Michele Perrino, 26/08/2022