Novità moto

La celebre sigla SP, dopo essere tornata alla ribalta sulla Panigale V4, spunta anche sulla Streetfighter V4, rendendola ancor più esclusiva, raffinata e leggera. Lo Streetfighter V4 SP arriva con livrea dedicata Winter Test, una dotazione di derivazione Superleggera V4 e un peso di 196 kg in ordine di marcia (-3 kg rispetto allo Streetfighter V4 S).

DUCATI STREETFIGHTER V4 SP: MOTORE E POTENZA

DUCATI STREETFIGHTER V4 SP: COME CAMBIA

DUCATI STREETFIGHTER V4 SP: IL KIT RACING

Si tratta di una versione in serie limitata, ma la base tecnica è quella che tutti conosciamo. All’interno del telaio front frame trova posto il motore V4 Desmosedici Stradale da 208 CV a 13.000 giri e 123 Nm a 9.000 giri. A catturare l’attenzione è senza dubbio la livrea nera – che si rifà a quella dei test di MotoGP e SBK – con dettagli in fibra di carbonio, fregi rosso fluo e il bellissimo serbatoio in alluminio spazzolato. Le ali aerodinamiche sono in fibra di carbonio, impreziosite dal tricolore. Ciascun esemplare sarà numerato (non è un’edizione limitata), ma a renderla ancora più speciale c’è una dotazione di serie decisamente esclusiva.

Spicca in bella mostra la frizione a secco STM EVO SBK di serie, insieme ai cerchi in carbonio che pesano 1,4 kg in meno rispetto a quelli in alluminio forgiato sulla Panigale V4 S: il risultato è una riduzione del 46% dietro e 25% davanti delle masse non sospese.. Le sospensioni Öhlins sono semiattive, mentre a frenare a dovere la moto ci pensano le nuove pinze Brembo Stylema R, abbinate a una pompa freno MCS 19-21 (con regolazione remota) e dischi da 330 mm. Completano il corredo le pedane regolabili in alluminio Rizoma.

C’è infine (incluso nel prezzo) il Kit Racing che permette di rimuovere targa e specchi e rimpiazzarle con apposite cover, Ducati Data Analyzer con GPS e coperchio aperto in carbonio della frizione a secco. In aggiunta lo scarico in titanio Akrapovic, che fa salire la potenza a oltre 220 CV e diminuire il peso di ulteriori 6 kg! Il risultato è una moto con cui divertivi in pista e che pesa 177 kg a secco. Per data d'arrivo e prezzo ci sarà ancora da attendere.