Novità moto 2022

Ducati presenta al nuova Multistrada V4 Pikes Peak, la Multi più sportiva di sempre: cerchi da 17'', sospensioni semi-attive Ohlins, cerchi forgiati in alluminio, forcellone monobraccio e freni... presi in prestito dalla Panigale V4. Scopriamola in dettaglio, ma se vi siete persi il video della presentazione lo trovate qui.

Design

Motore ed elettronica

Ciclistica

Tecnologia

Data uscita

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022

La Pikes Peak eredita gli elementi caratteristici della Multistrada V4 integrandoli con 2 elementi in particolare: la ruota anteriore da 17” e il forcellone monobraccio. La nuova livrea Pikes Peak è ispirata nei colori e nelle grafiche a quella della Desmosedici GP 2021 e le tabelle portanumero disegnate su entrambi i lati del serbatoio la dicono lunga sulle intenzioni di questa Multi. A completare il quadro racing ci pensano numerose parti in fibra di carbonio e il silenziatore omologato Akrapovič in titanio e carbonio, ma anche il plexiglass fumè basso, l'anodizzazione oro dei foderi della forcella Öhlins, la sella posteriore bicolore nera e rossa con il logo V4 e lo scudetto Ducati Corse applicato sul muso.

La Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, la più sportiva di sempre

La nuova Multistrada V4 Pikes Peak è equipaggiata con il motore V4 Granturismo della sorella Multistrada V4: sono sempre 170 CV a 10.500 giri e 125 Nm a 8.750 giri/minuto. Confermate anche le caratteristiche di versatilità e affidabilità, con intervalli di manutenzione come il controllo gioco valvole fissato ogni 60.000 km.

RACE Dove la Pikes Peak si spinge oltre rispetto alla sorella standard è l'elettronica. Per la prima volta su una Multistrada arriva il Riding Mode Race, sviluppato specificatamente per questa versione. La mappa Race si aggiunge a una strategia più racing per il limitatore, che in questa versione entra in maniera più graduale rispetto alla Multistrada V4, in modo da allertare il pilota con un certo anticipo e consentirgli una guida sportiva più efficace. Anche il quickshifter lavora secondo una logica dedicata, che permette scalate molto aggressive, mentre la relazione manopola-farfalla nel Power Mode High è ancora più diretta. Sulla Multistrada V4 Pikes Peak troviamo inoltre il Ducati Wheelie Control con una strategia aggiornata, che offre una migliore risposta e un controllo più accurato durante la guida dinamica, mentre L’ABS Cornering è stato anch’esso configurato per essere sicuro e performante in tutte le situazioni di guida, anche in quelle più sportive.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022: sportività ai massimi livelli

Le differenze con la Multistrada V4 proseguono nel comparto ciclistico, dove la V4 Pikes Peak si differenzia in modo prepotente. Ruote da 17” con pneumatici stradali sportivi – in misura 120/70 e 190/55 – e cerchi forgiati in alluminio Marchesini, più leggeri di 2,7 kg rispetto a quelli della Multistrada V4 S, promettono un comportamento dinamico da sportiva, col peso che, rispetto alla Multistrada V4 S, è inferiore di 4 kg, a quota 211 kg a secco. Le sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC 2.0, per la prima volta presenti su una moto della famiglia Multistrada, si autoregola in base allo stile del pilota, proprio come accade su Panigale V4 S e Streetfighter V4 S. Anche il telaio monoscocca in alluminio è stato rivisto per ottenere un’inclinazione del cannotto di sterzo differente – 25,75° rispetto ai 24,5° della Multistrada V4 – con le quote ciclistiche di avancorsa e interasse ricalibrate in funzione della diversa destinazione d’uso della moto.



UNA SUPERBIKE Non poteva essere da meno l’impianto frenante, che deriva direttamente da quello della Panigale V4. Dischi da 330 mm di diametro e pinze monoblocco Brembo Stylema, come sulla Multistrada V4 S, a cui si aggiungono le pastiglie della Panigale V4. Al posteriore un disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante Brembo.



ERGONOMIA Nuove quote ciclistiche, ma anche una differente posizione in sella per la nuova Multistrada V4 Pikes Peak. La posizione di guida si distacca in modo marcato da quella della Multistrada V4, con le pedane più alte e arretrate – per aumentare l’angolo di piega massimo – e il manubrio è più basso, più stretto, con una curvatura meno accentuata. Questa combinazione ergonomica si traduce in un migliore feeling nella guida sportiva, mantenendo comunque un buon livello di comfort.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022: radar anteriore e posteriore di serie

Al top anche la dotazione tecnologia, ereditata dalla Multistrada V4S. Il pacchetto elettronico comprende infatti radar di serie sia all’anteriore che al posteriore, Cruise Control Adattivo ACC – Adaptive Cruise Control – e Blind Spot Detection BSD, il sistema di rilevamento dell'angolo cieco.



STRUMENTAZIONE Il cruscotto TFT con schermo da 6,5“ di serie sulla Multistrada V4 Pikes Peak permette di visualizzare il navigatore cartografico grazie al Ducati Connect, che consente di fare il mirroring del proprio dispositivo cellulare.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022: arriva nei concessionari a dicembre

La nuova Multistrada V4 Pikes Peak sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire dal mese di dicembre nell'unico allestimento Radar, che prevede di serie il sistema di sicurezza, sia all'anteriore che al posteriore.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/10/2021