Il secondo episodio della Ducati World Premiere, è la famiglia Scrambler ad arricchirsi con due nuovi membri. Tra le fila delle 1100 arriva la Tribute Pro, mentre per le più piccole 800 c'è la ''teppistica'' Urban Motard.

DUCATI SCRAMBLER URBAN MOTARD

La più interessante delle novità Scrambler è senza dubbio lei, la Urban Motard, perchè si tratta di un modello mai visto prima. All'apparenza sembra una versione ''road-oriented'' della Desert Sled visto visto il parafango alto, le tabelle portanumero e manubrio alto. In realtà, ciclisticamente parlando, è uguale alle altre 800 stradali con una sola eccezione. Anzi, due: gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso III sono entrambi da 17”, con misure 120/70 davanti e 180/55 dietro.

Urban di nome, ma anche nello stile con una colorazione decisamente appariscente che unisce i colori Star White Silk e il Rosso Ducati GP 2019. Per il resto, rimane la stessa base delle Scrambler 800 Euro5 con 73 CV e 66 Nm, accolti da un telaio a traliccio di tubi, e che muovono 180 kg di moto. L'elettronica rimane quella aggiornata in occasione dell'Euro5, disponibile anche sulle versioni Icon, Desert Sled e Nightshift.

DUCATI SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO

Nel 1971 la 750 GT diventò la prima Ducati con motore bicilindrico a L raffreddato ad aria. Questa tipologia di motore è ancora presente sulla Scrambler 800, mentre sulla 1100 troviamo il raffreddamento a liquido ma la stessa filosofia Ducati. La 1100 Tribute Pro rende omaggio a questa tradizione che compie 50 anni, e lo fa riprendendo l'iconico logo Ducati disegnato da Giugiaro accostato al giallo ocra, caratteristico della 750 GT. Lo stile rétro continua con la sella marrone e cuciture a contrasto nere, specchietti tondi e cerchi a raggi neri che ben si sposano con gli altri dettagli.



Dal punto di vista tecnico/meccanico, la 1100 Tribute Pro presenta lo stesso motore, ciclistica ed elettronica della 1100 Dark Pro, e non la più sofisticata Sport Pro. Il motore è un bicilndrico da 1.079 cc raffreddato a liquido, capace di 88 CV e 86 Nm. Freni Brembo, tre mappe motore e piattaforma inerziale per l'ABS Cornering e Traction Control. Rimane a 810 mm l'altezza della sella, così come gli pneumatici Pirelli MT60 RS di misura 18'' all'anteriore e 17'' al posteriore.

Pubblicato da Giorgio Sala, 14/10/2021