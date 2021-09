Novità | foto spia

Si scaldano i motori in vista del ritorno di EICMA, previsto per la fine di novembre. Le case costruttrici sono tutte all’opera per farsi trovare pronte all’appuntamento con le loro novità 2022… Ducati inclusa. La Casa di Borgo Panigale ci ha abituato a presentare prima dell’apertura del Salone le sue novità, dal vivo o in streaming, e anche quest’anno la storia potrebbe ripetersi. Quali saranno le novità? Di conferme ufficiali non ce ne sono, ma una foto spia recente ci da qualche indizio in più: Multistrada V4 Pikes Peak e Streetfighter V2.

Ducati: Streetfighter V2 e Multistrada Pikes Peak

SORPRESA A METÀ Le due moto sono state pizzicate su strada durante gli ultimi giri di collaudo, una bella sorpresa ma che non lascia sconvolti. La Multistrada V4 come la conosciamo oggi (qui il link alla prova) è una moto validissima, ma una versione con ruota da 17 pollici serviva per non perdere quella fetta di appassionati che amavano la “Multi” per la sua indole sportiva, di naked con manubrio rialzato come solo lei e la bavarese S 1000 XR erano in grado di essere. Il nome Pikes Peak ha una valenza di rilievo in Ducati, sia per i numerosi trionfi ottenuti, sia per la tragica scomparsa del pilota Carlin Dunne che ha portato al divieto di partecipazione per le moto, e a EICMA potrebbe tornare alla ribalta.

LA SORELLINA L’altra novità è la Streetfighter V2, anche in questo caso il suo arrivo se non era dato per certo, almeno era quotato molto basso. Il motivo è presto detto: il nuovo Monster accorpa due segmenti – quello entry level e quello delle naked medie – Streetfighter V4 quello delle ipernaked, nel mezzo c’è spazio per una moto dalle prestazioni entusiasmanti ma più “umane”. Il motore potrebbe essere il bicilindrico Superquadro 955 cc già visto sulla Panigale V2.