Video YouTube

Lo scorso luglio Ducati ha presentato la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary, moto che celebra il primo successo nel mondiale SBK a opera di Troy in sella alla 996 R. Oggi, a distanza di un paio di mesi scarsi, Ducati annuncia l'inizio della produzione: ecco la Panigale V2 Bayliss in video.

UNA PANIGALE PER BAYLISS Questa speciale Panigale V2 si caratterizza per una livrea speciale, dedicata al campione Troy Bayliss e al suo successo nel mondiale SBK 2001 in sella alla supersportiva Ducati di allora, la 996 R. Non solo un tributo estetico, ma anche nella sostanza, con la V2 Anniversary che monta, a differenza della versione standard, sospensioni Öhlins: la forcella NX30, l’ammortizzatore posteriore TTX36 e l’ammortizzatore di sterzo, garantiscono massima scorrevolezza e sono progettati per ottenere le migliori prestazioni in circuito. Grazie alla batteria agli ioni di litio e alla configurazione monoposto – ma è disponibile a corredo anche la sella passeggero con le pedane – questa V2 risparmia anche sul peso, con -3 kg sulla bilancia, fermando l'ago a quota 174,5 kg a secco. Sul serbatoio è riprodotto l’autografo di Troy, mentre sulla piastra di sterzo in alluminio ricavata dal pieno sono riportati il nome della moto e la numerazione progressiva di questo speciale modello.

IN ARRIVO La Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary sarà disponibile nelle concessionarie Ducati a partire da ottobre al prezzo di 20.990 euro franco concessionario. Se avete dubbi su quale sia la migliore Ducati Panigale per voi – tra V2 e V4 – date un'occhiata al confronto in pista ad opera del nostro Danilo.