Come si allenano i piloti MotoGP? La risposta più ovvia è anche quella più corretta: in moto, naturalmente! Quelli Ducati, in particolare, sono spesso in sella alla Panigale V4 S, la quale sembra possedere le caratteristiche necessarie per poter affinare le doti dei piloti di moto più veloci del mondo. Sarà vero o si tratta solo di marketing? Prima di rispondere date un'occhiata al video...

PARERI UNANIMI A sentire i piloti Ducati la Panigale V4 S è facile e spinge forte, tanto che Miller dice ''Nella prima curva ho la sensazione di entrare più forte in curva con la V4, piuttosto che con la MotoGP!''. Sulla maggior facilità della superbike di Borgo Panigale, paragonata alla Desmosedici, non ci piove, ma pensare che una moto di serie possa avvicinare le prestazioni di un prototipo da corsa – 1'35''a Misano, a 4 secondi dalla MotoGP – è sempre una sorpresa. Quindi, marketing o allenamento? A mio avviso un po' entrambe le cose, ma certamente non si tratta solo di pubblicità, perché di più vicino a una MotoGP c'è solo una SBK, e quindi subito sotto una moto di serie – o quasi – come le Panigale V4 S usate da questi campioni. Per inciso, le loro moto montano sospensioni meccaniche prese in prestito dalla V4 R, freni della Moto2, scarico aperto e gomme Michelin da endurance.

MOTOGP VS MOTO DI SERIE Con i test MotoGP contingentati i piloti della top class sono impossibilitati a guidare le loro moto da corsa quando vogliono. Gli allenamenti in sella a qualunque altro genere di moto, però, non sono limitati dal regolamento ed ecco che appena possono i rider saltano in sella a moto da cross, miniGP e, naturalmente, moto sportive. La Panigale è una moto più facile rispetto al passato, ma comunque capace di prestazioni incredibili nelle mani giuste. Chiedetelo a Luca Salvadori, che ha guidato una V4 S di serie vincendo nella Classe MotoEstate Open 1000, tra altre superbike elaborate. L'ha guidata anche il nostro Danilo – qui la prova –, proprio a Misano, la stessa pista dove è stato realizzato il video Ducati con Bagnaia, Marini e Miller. Insomma, 3 piloti MotoGP più Danilo basteranno per avere un parere oggettivo, no?