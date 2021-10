Novità moto 2022

Dopo aver presentato, nell'episodio 1 della World Première 2022, la nuova Multistrada V2, Ducati è attesa al varco per l'episodio 2. Oggi, alle 16, infatti, sarà la volta della Land of Joy di Scrambler: quali novità in arrivo per la casa di Borgo Panigale? Segui con noi la diretta streaming per scoprirlo.

COSA BOLLE IN PENTOLA Pare che questa volta Ducati non abbia in mente sorprese particolari. D'altra parte che l'episodio della Première sia dedicato alla Scrambler non è un mistero e il teaser non lascia spazio a dubbi, col faro tondo e la sagoma della moto che non aggiungono – per il momento – alcunché. Si tratterà di un aggiornamento o di un nuovo ingresso nella ricca gamma Scrambler? Per scoprirlo, tutti collegati oggi alle 16.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/10/2021