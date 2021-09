Novità moto 2022

Ducati è già proiettata al 2022 e, come sua consuetudine, è pronta a presentare al mondo le novità del prossimo anno con la Ducati World Première 2022: un appuntamento digitale (iniziato lo scorso anno a causa del COVID) trasmesso su YouTube e sul sito Ducati.com che avrà cadenza bisettimanale. La prima puntata sarà il 30 settembre, ma gli occhi sono putati per una della novità più interessanti: la Ducati DesertX, che verrà svelata solo il 9 dicembre.

VEDI ANCHE

ANTICIPAZIONI DI DESERT La DesertX ha fatto scalpore durante l’ultima edizione di EICMA, nell’ormai lontano 2019, in versione concept ma a distanza di due anni è pronta ad assaggiare l’asfalto… e non solo. La nuova Adventure bike di Ducati è pensata per offrire grandi capacità off-road grazie ad una ciclistica tutta nuova disegnata intorno alla ruota anteriore da 21” e sfrutterà le prestazioni del motore Testastretta da 937 cm3 raffreddato a liquido. Ciò fa pensare che sia passata dalla sponda Giallo/Nera di Scrambler a quella rosso fuoco di Ducati.

IL CALENDARIO E COSA ASPETTARSI L’appuntamento da fissare a calendario è a cadenza bi-settimanale, a partire da giovedì 30 settembrre, con gli orologi allineati alle 16:00. Di seguito il calendario con i titoli di ogni puntata… titoli che proviamo a interpretare qualche riga più sotto.

30 settembre 2021: Ducati World Première - Episodio 1 | Your everyday wonder

14 ottobre 2021: Ducati World Première –Episodio 2 | Mark your roots

28 ottobre 2021: Ducati World Première – Episodio 3 | Rule all mountains

11 novembre 2021: Ducati World Première – Episodio 4 | A new Fighter in town

25 novembre 2021: Ducati World Première – Episodio 5 | The evolution of Speed

9 dicembre 2021: Ducati World Première – Episodio 6 | Dream Wilder – DesertX

Armati d’impermeabile e lente d’ingrandimento proviamo a travestirci da investigatori e cercare di capire cosa si nasconde dietro al titolo di ogni puntata. La prima, “Your everyday wonder”, verosimilmente potrebbe essere una novità Scrambler, magari l’erede della entry level Sixty-Two che necessita dell’omologazione Euro5 per continuare a sopravvivere. La seconda puntata “Mark your roots” ci lascia intendere che si avrà a che fare con le radici del brand… magari una vintage, come ci ha fatto intendere ilcapo del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi nell’intervista rilasciataci qualche mese fa. Si prosegue con la “Rule all mountains” e qui la connessione con la Multistrada V4 Pikes Peak è quasi immediata, al pari di quella con la nuova Streetfighter V2 dell’episodio n°4 “A new Fighter in town”. Il quinto episiondio, “The Evolution of Speed” porta la mente al mondo Panigale, magari un aggiornamento per la V4R mentre l’ultimo ovviamente parlerà della grande protagonista… la DesertX. Non ci resta che attendere, io preparo i popcorn!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/09/2021