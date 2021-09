Dal Mondiale SBK

Giusto un paio di giorni fa parlavamo della Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship Anniversary, entrata in produzione. Oggi torniamo a parlare della supersportiva che celebra il 1° titolo in SBK del campione australiano attraverso le emozioni e i ricordi dei protagonisti. Un tuffo indietro nel passato, fino al 2000, nel Campionato Mondiale Superbike, con il fenomeno Troy Bayliss ancora da scoprire e la Ducati 996 R col numero 21. Se ve lo siete persi, ecco il video-documentario.

LA FAMIGLIA DUCATI Giulio Fabbri, Head of Product Communications di Ducati... dirige i lavori. Il primo a raccontarci come è nata la Panigale V2 Bayliss è Claudio Domenicali, CEO della Casa bolognese, ma per capire come è iniziata la favola Ducati-Bayliss entra in scena anche Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Lenovo e non manca lo stesso Troy a raccontarsi.

L'INIZIO DI TUTTO Il pilota australiano, chiamato per sostituire l'infortunato Carl King Fogarty, mette il sigillo nella gara di Monza, in particolare – come recita Domenicali – per un sorpasso pazzesco, in cui in una sola staccata sopravanza 4 piloti, prendendo la testa della corsa. Una manovra che merita certamente di essere vista in video, più che raccontata a parole... Buona visione!

