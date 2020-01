NOVITÀ DA BORGO PANIGALE Come se non fosse stata sufficiente la scorpacciata di novità presentate lo scorso autunno da Ducati, ecco in questo primo scorcio di 2020 un'altra notizia che ''plana'' direttamente sui canali social battuti dalla Casa di Borgo Panigale. Alcune immagini e un video mostrano infatti quella che potrebbe essere la nuova Scrambler 1100 Pro. In effetti non ci sono conferme ufficiali, ma tutto lascia presupporre che sia proprio quello il modello in arrivo sul mercato.

SPAZIO ALLA FANTASIA, MA NON TROPPO... E allora, cosa ci lasciano intendere da Bologna? Innanzitutto si vede il motore, che è il bicilindrico di 90° e 1.079 cc raffreddato ad aria da 86 CV, che già equipaggia la Scrambler 1100 attuale. Le immagini e il video non lasciano troppo spazio all'immaginazione, tanto che fanno bella mostra di sé altri particolari come sospensioni, cruscotto e diversi componenti, condivisi con la più grande della famiglia.

SARANNO DUE VERSIONI Ma, attenzione, le immagini ci mostrano due moto ben distinte e lo si può notare da altri dettagli come la forcella differente per i due modelli e una scheda di omologazione sulle emissioni inquinanti certificata dall'ente americano preposto (EPA), dove si leggono i nomi di Scrambler 1100 Pro e Scrambler 1100 Pro Sport. Quest'ultima potrebbe essere una versione più performante e con parti speciali. Visto il successo (meritato) della gamma Scrambler, siamo certi che questa novità da Borgo Panigale solleticherà la fantasia degli appassionati. Ma non bisogna aspettare molto per avere notizie certe, perché il video ci svela che la presentazione ufficiale avverrà il 27 gennaio. Non resta che attendere pochi giorni per scoprire se ci abbiamo azzeccato, restate connessi con Motorbox e vi terremo aggiornati con tutte le notizie.