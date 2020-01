PROMOZIONI IN CORSO L’inverno è un po’ il nemico pubblico numero uno della motocicletta… e dei motociclisti. La vostra amata è sotto le coperte nel garage di casa, pneumatici belli gonfi, cavalletto centrale, mantenitore di carica e catena ingrassata. L’apertura della stagione 2020 è ancora lontana e se non ritenete sufficienti le vostre cure e pensate a una “remise en forme” più accurata alla vostra fedele due ruote, questo può essere il momento giusto per programmarla. Per tutti i ducatisti, torna il Ducati Service Warm Up dedicato ai modelli della Casa italiana immatricolati dal 1° gennaio 2007.

SCONTO 20% ALLA CASSA La manutenzione ordinaria e straordinaria è scontata del 20%, esattamente come in passato e la promozione è valida dal 8 gennaio fino al 8 marzo prossimo. Saranno tutti i Ducati Store, Service e Point Ducati aderenti all’iniziativa a prendersi cura della vostra motocicletta. Lo sconto include i lubrificanti Ducati by Shell e i pezzi di ricambio utilizzati per la manutenzione. Inoltre, per chiunque aderirà all'iniziativa e non ne fosse provvisto, è incluso un anno di assistenza stradale ACI-Global, per poter viaggiare con ulteriore tranquillità in tutta Europa. Con il Ducati Service Warm Up, i ducatisti potranno usufruire di un controllo dello stato di usura dei propri pneumatici e farsi consigliare anche il battistrada Pirelli più adatto alla propria moto.

Ducati Service Warm Up 2020