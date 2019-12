SCUOLA DI GUIDA La moto è evasione, libertà ma anche tecnica, sicurezza e consapevolezza. Per sviluppare le ultime caratteristiche, sempre più case motociclistiche hanno inaugurato delle scuole di guida; tra queste c’è anche quella di Ducati, il DRE, tra le più complete su piazza. Proprio in questi giorni si sono aperte le iscrizioni ai corsi del 2020 e non mancano certo delle importanti novità.

PER CHI COMINCIA A partire da quelle per i principianti, a cui è indirizzato il corso DRE Rookie. Il corso mira a far apprendere i primi rudimenti della guida a chi utilizza le Rosse di Borgo Panigale in versione depotenziata. Il corso si divide in due fasi: la prima teorica, la seconda pratica con esercizi nel piazzale in sella alle Ducati Monster 797 o 821, Hypermotard 950, Supersport e Scrambler.

Prezzo: 250 euro

Date: Modena Circuit 30-31/05; 20-21/06; 5-6/09

PER CONSOLIDARE Non si smette mai di imparare, anche in moto. Il DRE Road Academy è il corso indirizzato a chi ha già esperienza in moto ma vuole migliorare la propria tecnica di guida e la propria consapevolezza, anche in situazioni di pericolo. In questo caso il corso prevede più esercizi pratici, prima nel parcheggio, poi in pista dove mettere in pratica nozioni come traiettorie, percorrenza e utilizzo degli aiuti elettronici come l’ABS Cornering. A disposizione dei partecipanti tutta la gamma Ducati, eccezion fatta per la famiglia Panigale.

Prezzo: 550

Date: Modena Circuit 30-31/05; 20-21/06; 5-6/09

PER L’AVVENTURA Le colline toscane sono invece lo scenario ideale per prendere dimestichezza con le tecniche di guida in fuoristrada in sella alle Ducati Mulstistrada 950 e 1260 Enduro. I vari livelli d’insegnamento lo rendono adatto a tutti i motociclisti, dal neofita all’esperto. Il corso ha una durata di un giorno e mezzo. Durante il corso sono previsti esercizi che spaziano dall’apprendimento della miglior posizione in sella, alle differenti tecniche per sfruttare al meglio la trazione in ripide salite e discese off-road. La parte finale del corso è dedicata all’escursioni nei sentieri che aggirano la tenuta, per godere del panorama circostante e mettere in pratica tutto quanto appreso il giorno precedente.

Prezzo: 720 euro

Date: 15-16/05; 16-17/05; 05-06/06; 06-07/06; 03-04/07; 04-05/07; 11-12/09; 12-13/09

PER LA PISTA Il DRE Race Track Academy è il fiore all’occhiello dei corsi, quello che rispecchia a pieno il DNA racing della Casa di Borgo Panigale. Diviso in cinque livelli (Warm up, Evo, Master, Champs, One to One), il DRE Race Track Acadremy si adatta ad ogni tipo di pistaiolo, dal neofita all’esperto. Protagonista del corso è ovviamente la famiglia delle Panigale, a far da cornice piste di fama internazionale come Mugello, Vallelunga, Misano e da quest’anno anche circuiti esteri come Le Castellet e Sachsenring. Il neo nato corso One to One permetterà al corsista di vivere l’esperienza di una giornata da pilota con la Panigale V4S in configurazione racing con termocoperte e gomme slick seguito direttamente da uno degli istruttori… il massimo dell’esclusività. Rimane inoltre la possibilità di guidare insieme a grandi campioni del marchio come Chaz Davies e Troy Bayliss grazie al DRE Champs.