STELLA DEL SALONE Come qualcuno ricorderà, a EICMA 2019 è stata eletta "Moto più bella del Salone", ma la nuova super-naked Ducati Streetfighter V4 non arriverà nelle concessionarie prima di marzo 2020. Per consentire a chi si è perso l'expo del ciclo e motociclo di vederla dal vivo, per fornire maggiori informazioni sul nuovo modello Ducati, raccogliere prenotazioni di test ride e pre-ordini, i concessionari Ducati Store di Milano hanno organizzato un'anteprima di due giorni dedicata a potenziali clienti e semplici appassionati.

NUDA DA PAURA La Ducati Streetfighter V4, vi rinfreschiamo la memoria, è la superbike Panigale V4 spogliata delle carene. 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale da 1.100 cc con 208 CV e un pacchetto elettronico di ultima generazione sono il cuore di una moto dal look spettacolare: caratterizzato da ali biplane ai lati del frontale (messe lì per contrastare l'impennamento e favorire la stabilità alle velocità più elevate) e dallo sguardo minaccioso delle luci full led, ispirato a quello del Joker dei fumetti. Prezzi a partire da 19.990 euro.

HAPPY HOUR IN DUCATI L'appuntamento con lei è per oggi, venerdì 13 dicembre 2019 e per sabato 14, quando la Streetfighter V4 sarà in esposizione nei punti vendita di Ducati Milano. Non tutti però. Venerdì 13 dicembre il luogo dell'incontro è il negozio di Milano, in via Ammiano 1, dove la Streetfighter V4 rimarrà per tutta la giornata e dove a fine giornata, dalle 18 alle 20, si terrà un aperitivo aperto al pubblico. Sabato 14 dicembre l'anteprima si sposta presso il negozio di Sesto San Giovanni, in viale Italia 476. Parteciperete all'evento? Taggate il profilo Instagram di MotorBox nei selfie che vi farete all'evento con la Streetfighter: vi condivideremo nelle nostre storie.