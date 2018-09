Autore:

Danilo Chissalé

MODERN CLASSIC Dall’esordio sono passati già 4 anni (e 55.000 moto vendute in tutto il mondo), è tempo dunque che la capostipite della Land of Joy si dia una rinfrescata al look. Le novità presenti sulla nuova Ducati Scrambler Icon seguono la linea tracciata dalla Scrambler 1100, con materiali pregiati e lavorazioni di fino che esaltano la cura del dettaglio, ma c’è anche tanta tecnologia in più per esaltare l’esperienza in sella senza trascurare la sicurezza.

L’IMPORTANZA DEL DETTAGLIO La linea è quella che tanto piace ai clienti Scrambler: sapore vintage reinterpretato in chiave moderna; che è una Scrambler lo si riconosce da lontano, anche se la qualità generale percepita è superiore. Gran parte del merito va alla maggior cura dei dettagli dedicata dai ragazzi di Scrambler alla nuova Icon. Il motore è stato verniciato di nero, impreziosito dalla finitura spazzolata delle alette di raffreddamento eseguite a macchina, stesso trattamento riservato anche ai cerchi a 10 razze in alluminio. Modificato anche il design del serbatoio, ora contornato da guance in alluminio più allungate, che ben si congiunge con la nuova sella ribassata (798 mm) più piatta per ospitare più comodamente pilota e passeggero.

EPPURE QUELLO SGUARDO… Guardando il frontale si può notare il design del nuovo faro in vetro con firma luminosa DRL a LED, simile a quella della sorella 1100, ispirata ai nastri adesivi che si utilizzavano negli anni ’70, e gli indicatori di direzione anch’essi a LED con disattivazione automatica. Totalmente al LED sono anche il faro posteriore e le frecce.

COMPLETO La strumentazione della Scrambler Icon mantiene il design tipico della famiglia aggiungendo finalmente informazioni fondamentali come l’indicatore della marcia inserita e il livello del carburante. Acquistando il modulo Bluetooth, disponibile come optional, si potrà usufruire del Ducati Multimedia System che permette di gestire le chiamate, gli sms e le Playlist della propria musica preferita.

NUOVA ERGONOMIA L’operazione sarà semplice e intuitiva anche grazie ai nuovi comandi più ergonomici. I blocchetti sono stati riprogettati così come i comandi di gas e frizione, quest’ultima abbandona il classico filo in luogo di un comando idraulico regolabile che migliora l’utilizzo e il feeling. Nuova disposizione anche per le leve di cambio e freno ora d’ispirazione maggiormente fuoristradistica.

MOTORE CONFERMATO Al netto della nuova verniciatura e delle finiture per carter e alette il motore non prevede aggiornamenti sostanziali. L’unità bicilindrica rimane dunque il Desmodue da 803 cc, in grado di erogare 73 cv a 8.250 giri/min e una coppia massima di 67 Nm a 5.750 giri/min, alimentato dal singolo corpo farfallato da 50 mm che garantisce un’erogazione pulita, lineare e poco impegnativa in linea con la filosofia spensierata che contraddistingue da sempre lo stile Scrambler Ducati. Spensierati saranno anche i proprietari pensando agli intervalli di manutenzione fissati ogni 12.000 km.

COMFORT Invariato anche il telaio a traliccio in tubi di alluminio a doppia trave superiore, a beneficiare di un nuovo settaggio che privilegia il comfort sono le sospensioni Kayaba. All’anteriore lavora una forcella a steli rovesciati da 41 mm, al posteriore un mono ammortizzatore regolabile nel precarico della molla. Entrambi garantiscono un’escursione di 150 mm in grado di digerire le asperità dell’asfalto o di un fuoristrada leggero, in collaborazione con le semi tassellate Pirelli MT 60 RS da 18 pollici all’anteriore e 17 al posteriore.

FRENATA SICURA La nuova Scrambler Icon è cresciuta anche nella consapevolezza dei pericoli che devono affrontare i motociclisti di oggi. L’impianto frenante della nuova Scrambler è dotato di ABS cornering Bosh 9.1 MP in grado evitare bloccaggi indesiderati durante una piega grazie alle informazioni raccolte dalla piattaforma inerziale. L’ABS controlla un impianto frenate ben dimensionato (disco da 330 mm all’anteriore con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini Brembo M 4.32 B, 245 mm e pistoncino singolo al posteriore). L’unico neo sta nell’impossibilità di escluderlo o regolarlo, specialmente nella guida lontano dall’asfalto.

COLORI E ACCESSORI La nuova Scrambler Icon sarà disponibile solamente in due colorazioni: “62 Yellow” con telaio nero e sella grigia e “Atomic Tangerine” vivace arancione in contrasto con il telaio nero e la sella grigia. Se le colorazioni sono solo due le possibilità di accessoriare e personalizzare la Scrambler non mancano: dai turistici portapacchi, valige, borse e manopole riscaldate, passando per i terminali Termignoni e i dettagli ricavati dal pieno, ce n’è davvero per tutti i gusti (e tutte le tasche). A breve la proveremo e vi diremo come si comporta, continuate a seguirci.