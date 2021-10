Novità moto 2022

Ducati World Première 2022 giunge all'episodio numero 3. Dopo la Multistrada V2 e le Scrambler Urban Motard e 1100 Tribute Pro, cosa bolle in pentola? Prima di rispondere, guardate il video qui sotto...

RULE ALL MOUNTAINS I cordoli di un circuito, ma anche uno stretto passo di montagna, il tutto accompagnato dalla frase Rule all mountains. Questi indizi, insieme al teaser che mostra il faro della moto, non lasciano spazio a interpretazioni: la prossima novità Ducati è la Multistrada V4 Pikes Peak.

MULTISTRADA V4 DA... STRADA La versione Pikes Peak segna il ritorno della Multi con cerchi da 17''. Una Multistrada totalmente votata all'asfalto e, più della cugina standard, alla guida sportiva. Insomma, una sport tourer a tutti gli effetti, comoda e velocissima. Per scoprirla insieme a noi collegatevi qui oggi pomeriggio: la diretta streaming inizia alle 16.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/10/2021