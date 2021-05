La gamma Ducati Multistrada V4 potrebbe presto ricevere novità. È stata infatti pizzicata in strada durante i collaudi quella che sembra essere una versione particolarmente sportiva della Multi, 100% votata all'asfalto. Che si tratti di un ritorno della Pikes Peak?

100% STRADA Le foto apparse su MCN.com mostrano una strana Multistrada V4 in piega su asfalto. Differentemente dalla versione standard la moto apparsa in questi scatti potrebbe essere la prossima Multi declinata in modalità 100% strada – ve ne avevamo già parlato qui – con un'attitudine più sportiva. Ma come rendere la maxienduro una vera sport-tourer? Semplice: con un cerchio da 17'' davanti e il forcellone monobraccio.

SPORT TOURER Il resto della dotazione ciclistica resta, naturalmente, fedele alla indole: sospensioni semi-attive Ohlins e pinze Brembo Stylema a mordere cerchi da 330 mm. La Pikes Peak sta dunque tornando? Per saperlo dovremo attendere ancora un po': magari le novità arriveranno proprio a Eicma 2021.