Ducati presenta la nuova Panigale V4 SP2 2022

Ducati presenta la rinnovata Panigale V4 SP2, versione estrema della già superlativa superbike italiana Panigale V4 2022. Livrea nero opaco Winter Test, cerchi – e non solo – in carbonio, frizione a secco... Insomma, componentistica al top e serie numerata, per una Panigale ancora più esclusiva.

Ducati Panigale V4 SP2

La Panigale V4 SP2 si presenta in questa veste nera opaca Winter Test, in cui il nero opaco delle carene si combina con la finitura opaca del carbonio dei cerchi e delle ali, in contrasto con il rosso acceso e la brillantezza del serbatoio in alluminio spazzolato a vista. Sulle ali il disegno a doppio profilo con la bandiera italiana che appare anche sulle Panigale V4 R SBK ufficiali. La parte inferiore della carenatura è caratterizzata dall’inserimento del logo Ducati Corse nella zona dei nuovi estrattori di aria calda e da un dettaglio in rosso su cui è riportato il nome della moto, presente anche sulla sella nera in doppio materiale.

La nuova Ducati Panigale V4 SP2 2022

ll cuore della Panigale V4 SP2 è il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc di derivazione MotoGP. Per il 2022 è migliorato con l’introduzione di alcuni elementi tecnici dedicati, che hanno consentito di aumentarne la potenza e migliorare la risposta al gas: in versione Euro 5 eroga 215,5 CV a 13.000 giri/minuto. Rispetto alla Panigale V4 S qui la frizione è a secco e garantisce una più efficace funzione anti-saltellamento nell'uso estremo della moto in pista, ma anche una maggiore fluidità in tutte le fasi di ''off throttle'' rispetto alla frizione a bagno d'olio della Panigale V4 S.

Ducati Panigale V4 SP2: la frenata si affida alle Brembo Stylema

La ciclistica della Panigale V4 SP2 si affida al telaio front frame in alluminio che sfrutta il motore come elemento stressato. Al motore sono direttamente collegati il forcellone in alluminio e il telaietto reggisella in alluminio fuso in conchiglia. Il pivot del forcellone è posizionato in modo da aumentare l’effetto anti-squat, ovvero la riduzione dell’affondamento del posteriore in uscita di curva e in fase di riapertura del gas, stabilizzando la moto in accelerazione. La forcella è una Öhlins NPX25/30 da 125 mm di escursione a controllo elettronico con cartuccia pressurizzata derivato da quello delle forcelle racing. I cerchi a 5 razze sdoppiate sono in carbonio, con un risparmio di peso rispetto alla Panigale V4 S di 1,4 kg, mentre le pinze freno anteriori sono le Brembo Stylema R e garantiscono un'elevata potenza frenante abbinata a un’eccezionale costanza di rendimento.

La nuova Panigale V4 SP2 2022 è in vendita a un prezzo a partire da 39.500 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/03/2022