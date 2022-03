Futa, arriva la prima e-bike stradale di Ducati: eccola in video

La gamma di e-bike Ducati si aggiorna per il 2022 e si estende nel segmento delle e-road con la nuova Futa, dal nome del celeberrimo passo che attraversa l’Appennino collegando Bologna a Firenze.

Come le altre biciclette a pedalata assistita di Ducati (qui la gamma 2021 e la nostra prova della Ducati eScrambler), anche la Futa è sviluppata e realizzata con la collaborazione degli specialisti di Thok, e segna il debutto della casa di Borgo Panigale nel difficile settore delle bici elettriche stradali.

Ducati Futa 2022: visuale laterale

STRADALE PER TUTTI La Ducati Futa è una e-road pensata per chi ha voglia di allenarsi, ma anche affrontare distanze lunghe e salite impegnative. Leggera, con un telaio monoscocca in fibra di carbonio, ha una geometria da endurance con il carro posteriore compatto e i foderi ribassati. Elegante e sportiva la livrea, con il nero e il grigio opaco a dominare la scena, arricchiti da profili in Rosso Ducati, colore ripreso anche in uno “spicchio” dei cerchioni, anch’essi in carbonio.

Ducati Futa 2022 Limited Edition: particolare del telaio

TRAZIONE POSTERIORE Soluzione comune a quasi tutte le stradali in commercio (dalla Bianchi Aria e-Road alla CBT Italia UB77), il motore è montato nel mozzo posteriore: in questo caso si tratta di un potente FSA System HM 1.0 da 250W e 42 Nm di coppia, che pesa poco meno di 4 kg e offre cinque livelli di assistenza selezionabili dal comando Garmin montato sul manubrio. Per motivi di peso e aerodinamica non c’è display: i dati di marcia, il livello di carica della batteria e altre informazioni possono essere tenute sott’occhio dalla app FSA per iOS e Android. La batteria, sempre FSA, è integrata nell’obliquo e ha una capacità di 250 Wh. In opzione è disponibile un range extender da montare al posto della borraccia, della medesima capacità.

Ducati Futa 2022: il motore nel mozzo posteriore

PESO PIUMA Nella taglia M la Futa stacca sulla bilancia il ragguardevole valore di 12,4 kg, che la rendono perfetta per affrontare salite e allenamenti come se fosse una muscolare tradizionale. Il gruppo FSA K-Force WE prevede un cambio elettronico wireless da 2x12 velocità, freni a disco da 160 mm e guarnitura con pedivelle in carbonio. Le ruote sono le Vision AGX 30 con cerchi in carbonio, su cui sono montate le gomme Pirelli Cinturato Velo TLR da 35 mm.

Ducati Futa 2022 Limited Edition: visuale di 3/4 anteriore

La nuova e-bike stradale di Ducati sarà disponibile anche in edizione limitatissima, prodotta in cinquanta (50) esemplari numerati. Ancora più leggera (12,2 kg), si caratterizza per la livrea esclusiva ispirata al mondo di Ducati Corse. Migliorano anche alcuni componenti, come il cambio Campagnolo Super Record EPS, le ruote Vision Metron 40 SL con cerchi in carbonio e il manubrio Vision Metron in fibra di carbonio con attacco e cavi integrati. Di serie, la Futa LE monta anche il range extender da 250 Wh e il ciclocomputer GPS Garmin Edge Explorer con attacco al manubrio.

La nuova e-bike stradale Ducati Futa costa 7.690 euro, mentre la versione Limited Edition costa 11.990 euro. Come tutti gli altri modelli della gamma può essere acquistata presso i concessionari Ducati oppure online, sul sito ebike.ducati.com.

Ducati Futa Ducati Futa Limited Edition Telaio Carbonio UD Technology, offset forcella 45mm Carbonio UD Technology, offset forcella 45mm Motore FSA, nel mozzo (250 W, 42 Nm) FSA, nel mozzo (250 W, 42 Nm) Batteria FSA, 250 Wh integrata FSA, 250 Wh integrata + Range Extender 250 Wh Freni FSA K-Force WE a disco idraulici da 160 mm Campagnolo Super Record a disco idraulici da 160 mm Ruote Vision AGX 30 Vision Metron 40 SL Gomme Pirelli Cinturato Velo TLR (700 x 35C) Pirelli Cinturato Velo TLR (700 x 35C) Trasmissione FSA K-Force WE 11-32T Campagnolo Super Record UT Ti carbon 52/36T Sella Selle Italia SLR Boost Selle Italia SLR Boost Manubrio Vision HB Trimax Carbon Aero Bar Vision Metron Carbon 5D ACR Prezzo 7.690 euro 11.990 euro

Ducati Mig-S 2022: si rinnova anche la e-MTB

Le novità della gamma 2022 per le biciclette elettriche di Ducati comincia con la MIG-S, e-MTB che si rinnova nell’estetica con una livrea più sportiva, disegnata sempre da Aldo Drudi in collaborazione con il Centro Stile Ducati. Più importante, però, il modello del nuovo anno ospita il più performante Shimano EP8: leggerissimo (2,6 kg), eroga fino a 85 Nm di coppia e assiste fino al 400% di sforzo del ciclista. Un bel passo avanti rispetto allo Steps E8000 dello scorso anno, capace di “soli” - si fa per dire - 70 Nm. La batteria è la stessa Shimano da 630 Wh dello scorso anno, posizionata all’esterno, sotto il downtube, per abbassare il baricentro della bicicletta.

Ducati Mig-S 2022: visuale di 3/4 anteriore

LE ALTRE NOVITÀ Nuove le sospensioni, con forcella RockShox 35 RC all’anteriore e ammortizzatore centrale RockShox SuperDeluxe, regolabili e con un’escursione di 150 mm all’anteriore e 140 mm al posteriore. Migliorata la trasmissione SRAM a 12 velocità, confermati i freni SRAM Guide T a 4 pistoni con dischi da 203 mm, ruote THOK e-plus da 29'' all'anteriore e 27,5'' al posteriore con pneumatici Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S al posteriore.

Ducati TK-01RR: la enduro in edizione limitata

Da ultimo, Ducati ha presentato per il 2022 la TK-01RR Limited Edition, versione esclusiva della sua enduro a pedalata assistita, e che rispetto al modello “standard” si presenta con una componentistica ancora più avanzata. La forcella è una doppia piastra Öhlins DH38 ad aria con escursione da 180 mm, con ammortizzatore Öhlins da 170 mm. Il cambio elettronico è lo Shimano XT a 11 rapporti, i freni sono i Magura MT7 con dischi da 220 mm all’anteriore e 203 mm al posteriore, mentre le ruote a formato differenziato (29” anteriore, 27,5” posteriore) sono Crankbrothers Synthesys con cerchi in carbonio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/03/2022