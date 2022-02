CBT Italia UB77, la e-bike che segue il battito del tuo cuore

La UB77 di CBT Italia è una di quelle biciclette che la gente ti chiede se sia davvero una elettrica. In effetti, i particolari che ne tradiscono la vera natura sono pochi, e richiedono uno sguardo attento per essere colti. Ma noi abbiamo la vista allenata.

CBT Italia UB77: la e-bike urbana con vocazioni da sportiva

Non è banale, dicevamo, accorgersi che la UB77 di CBT Italia è una e-bike, e non una tradizionale muscolare. Il motore, progettato e costruito interamente dall’azienda di Cuneo fondata da Giovanni Tardivo (la sigla sta per “Costruzione Biciclette Tardivo”), è inserito nel mozzo della ruota posteriore. Ugualmente discreta la batteria estraibile, dalla insolita sezione a ferro di cavallo e perfettamente integrata nell’obliquo: un piccolo gioiello di progettazione e integrazione di componenti, prodotta utilizzando moderne stampanti 3D. A rivelare la natura di bicicletta a pedalata assistita provvedono giusto l’ampio display a colori montato al centro del manubrio e il piccolo telecomando accanto alla manopola sinistra.

CBT Italia UB77: la ruota anteriore

PESA POCHISSIMO Al netto delle forme, e della bravura dei progettisti nel nascondere le parti elettroniche di una e-bike, quello che solitamente tradisce le biciclette elettriche è il peso. Non è il caso della UB77, che sulla bilancia - grazie soprattutto al telaio in carbonio - stacca l’invidiabile risultato di 13,2 kg (nella taglia 54). Togliendo la batteria, che da sola pesa poco più di due chilogrammi, si può usare tranquillamente come una muscolare tradizionale.

CBT Italia UB77: il disco posteriore

FORME DA CORSA CBT Italia è specializzata in biciclette da corsa con telaio in carbonio, e la UB77 non fa eccezione: la geometria è quella più compatta di una stradale, e lo si capisce appena si sale in sella. L’ottima seduta sportiva (che personalmente adoro) è abbinata a un manubrio orizzontale che ben si sposa con la natura urbana della bicicletta. Un manubrio largo ma non troppo per muoversi agilmente nel traffico, aiutati anche dalle manopole ergonomiche con poggiapalmo. Efficace l’impianto frenante Shimano con dischi da 160 mm, così come il cambio a nove rapporti Shimano Alfine, sempre preciso negli innesti.

CBT Italia UB77: visuale laterale

Il motore è montato nel mozzo posteriore: molto silenzioso, ha una potenza di 250 W e una coppia massima di 25 Nm. Non sono tantissimi in assoluto, ma più che sufficienti per le necessità della urban di CBT Italia. Il fatto di essere collocato nella ruota migliora il rendimento complessivo (che la casa dichiara del 91%), senza le dispersioni energetiche lungo la trasmissione delle e-bike con motore centrale. Questa soluzione offre anche il vantaggio di non sollecitare la catena come accade invece nelle biciclette a motore centrale.

CBT Italia UB77: il motore nel mozzo posteriore

NON PARTE SUBITO L’erogazione è lineare, senza strattoni o “spinte” improvvise: il motore aiuta, ma non lo fa mai in maniera aggressiva. Peccato che lo spunto iniziale non sia molto pronto: occorrono almeno un paio di giri di pedali prima che l’assistenza intervenga, e questo non aiuta nelle ripartenze in città, tra un semaforo e l’altro. Analogamente, ci vuole qualche secondo prima che il motore si disattivi quando si smette di pedalare, creando la sensazione come di essere “tirati” dalla bicicletta per qualche metro.

CBT Italia UB77: la batteria costruita e progettata dall'azienda di Cuneo

A FERRO DI CAVALLO La batteria ha una capacità di 378 Wh: nelle mie prove ho percorso più di 100 km in pieno inverno, muovendomi tra città e ciclabili urbane, rosicando meno della metà della carica, e con l’assistenza impostata sui livelli più alti. La batteria è estraibile tramite una piccola chiave in dotazione: una soluzione che apprezzo sempre, perché posso caricarla ovunque, senza dovermi “portare dietro” tutta la bici. Funzionale, ma non bellissima a vedersi, la copertura di plastica sul piantone in cui confluisce il cavo del display (e che integra anche parte dell'elettronica di controllo).

Dietro l’aspetto pacato e tutt’altro che arrembante della UB77 si nasconde un’inaspettata anima sportiva, da stradale. E come le sportive vere (anche quelle a quattro ruote), ha qualche piccolo difetto che le perdoni volentieri. Perché magari il motore non spinge sempre come vorresti, alcune finiture potrebbero essere più curate... ma alla fine è troppo più divertente andarci in giro che perdere tempo ad appuntarsi qualche difettuccio.

CBT Italia UB77: buona la spinta del motore

QUANTO CORRE! La UB77 è compatta, agile e molto stabile, con il baricentro un po’ più alto di una muscolare tradizionale per via della batteria nell’obliquo: senza esagerare nelle discese o nelle curve strette, regala comunque grande divertimento in ogni situazione. Che è anche la cosa che mi ha sorpreso di più, in positivo. In molte e-bike da città il motore di solito serve per farti arrivare giusto a 25 km/h all’ora, aiutandoti a non sudare troppo. Sulla UB77 succede esattamente il contrario: poche pedalate senza grandi sforzi, il motore che ti assiste fino a 25 km/h, e quando si spegne sembra sussurrare “continua tu, che da qui comincia il divertimento vero”. Pesa poco, si prende velocità senza fatica, e sulle statali si superano di slancio i 35 km/h. Capite anche voi perché la batteria non si scarica mai!

CBT Italia UB77: adatta alla città, ma anche alle uscite più lunghe

A SUO AGIO FUORI CITTÀ Nonostante una sella San Marco sportiva ma comunque confortevole, la UB77 è una bicicletta con un telaio in fibra di carbonio (come la forcella anteriore) e senza sospensioni: sulle buche e sullo sconnesso è rigida. Gli pneumatici sottili (comunque più larghi di una stradale) fanno quello che possono per assorbire buche e radici, cioè poco, e con le rotaie del tram occorre prestare attenzione. Se vi piace pedalare sul velluto, insomma, non è questa la bicicletta che fa per voi. Ma bastano poche decine di km per rendersi conto che alla UB77 i confini della città le vanno decisamente stretti: se la cava più che bene anche nelle uscite con modelli puramente stradali, tanto in pianura quanto in salita.

CBT Italia UB77: manubrio dritto e non troppo largo

Qualche difettuccio, dicevamo, a cui si passa sopra senza grandi problemi, ma che non possiamo comunque non segnalare. Pur nascendo come bicicletta per la città, la dotazione della UB77 non è delle più ricche: mancano luci, cavalletto e campanello. Su richiesta (135 euro) il piccolo portapacchi fissato sul piantone della sella, a cui è agganciata una pratica (ma non molto capiente) borsa Topeak.

CBT Italia UB77: la borsa Topeak sul piccolo portapacchi da città

GRANDE SCHERMO Ampio il display personalizzabile al centro del manubrio, che permette di tenere sotto controllo livello di carica della batteria, velocità corrente, distanza percorsa e potenza erogata dal motore. Nella parte inferiore si trova anche una comoda presa USB per la ricarica dello smartphone. Piccolo ma funzionale il telecomando sul manubrio, per selezionare il livello di assistenza anche con i guanti per l’inverno.

CBT Italia UB77: il grande display a colori

Una delle caratteristiche che rendono la UB77 di CBT Italia davvero unica è l’integrazione della bicicletta con il braccialetto da fitness in dotazione: tramite l'app CBT E-bike (al momento disponibile solo per Android) bicicletta e smartband comunicano tra loro, così che il motore possa adeguare l’assistenza in tempo reale in base alla frequenza cardiaca rilevata dal braccialetto oppure alla pendenza della strada, misurata da un giroscopio montato nella bicicletta (in quest’ultimo caso, il braccialetto non è necessario).

BATTICUORE La schermata principale dell'app mostra i tre parametri rilevati dal braccialetto e dalla bicicletta, e permette di modificare i valori massimi di battito cardiaco e pendenza, oltre che la quantità di assistenza fornita dal motore. Quando si raggiunge la frequenza massima impostata si riceve una notifica a non esagerare.

CBT Italia UB77: agile e sportiva da portare

COME FUNZIONA L’integrazione con il braccialetto è ben fatta, il pairing tra dispositivi molto veloce, e l’erogazione dinamica della potenza - che lavora senza tener conto del livello impostato dal telecomando - aiuta a mantenere una pedalata costante e fluida, e lo sforzo di pari passo. In città si percepisce meno, per via dei tanti start e stop ai semafori (e al ritardo nelle ripartenze). Molto più efficace nelle uscite lunghe, magari con qualche salita, dove si avverte l’intervento del motore solo quando effettivamente serve.

CBT Italia UB77: visuale laterale

Disponibile nelle taglie dalla 49 alla 58, la e-bike UB77 di CBT Italia ha un prezzo consigliato al pubblico di 4.315 euro IVA inclusa. Prima della consegna i tecnici della casa di Cuneo eseguono un test di 100 km sui banchi di prova, con un ciclo completo di carico e scarico della batteria, per assicurarsi la perfetta efficienza della bicicletta. Su richiesta il portapacchi con borsa Topeak a 135 euro.

Telaio Fibra di carbonio Motore Brushless 250 W (500 W di picco), 25 Nm coppia Batteria CBT Italia, 378 Wh, estraibile Autonomia 100 km Display CBT Italia, LED con presa USB di ricarica App CBT E-Bike (Android) Braccialetto Smartband fitness in dotazione Cambio Shimano Alfine 1x9 45x11/34 Freni Shimano BR-RS405 160mm Ruote Nix 27 Pneumatici Vittoria Zaffiro Pro IV 30-622 Sella San Marco Taglie Dalla 49 alla 58 Peso 13,2 kg (con batteria) Prezzo 4.315 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/02/2022