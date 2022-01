Lamborghini, la e-bike (non ufficiale) è bellissima, e tutta in legno: il video

Una settimana di lavoro, tanta passione e talento, e una vecchia bici arrugginita si trasforma in una e-bike in legno marchiata Lamborghini. Il video

Guardando la bicicletta che apre le immagini di questo video, c’è chi vede un vecchio scassone arrugginito, e chi invece l’opportunità di realizzare qualcosa “di unico e di grande” (cit.). Il giovane e talentuoso artigiano vietnamita Truong Van Dao, appassionato di Lamborghini, non ha dubbi.

COME NASCE LA BICICLETTA Il processo di trasformazione ha richiesto circa una settimana di lavoro (e chissà quanti giorni di progettazione), e ha comportato una nutrita serie di modifiche alla bicicletta originale, a cominciare dal cambiamento nella geometria del telaio. Rimesse a nuovo le ruote, montato il motore elettrico in posizione centrale e la batteria nell’obliquo, Van Dao ha provveduto a realizzare - a mano - tutti i rivestimenti in legno, fino a ottenere l’impressionante risultato che potete vedere nel video qui sopra, e nelle immagini di questa galleria. Tocco finale, il blocchetto d’accensione accanto allo stemma della casa.

La e-bike Lamborghini di legno: il blocchetto d'accensione

LE E-BIKE ORIGINALI La e-bike realizzata da Van Dao non è ovviamente in alcun modo ufficiale o autorizzata da Lamborghini, ma è sicuramente più economica delle biciclette elettriche realizzate dalla casa italiana, che ha presentato nel 2018 i suoi primi due modelli, Crosser e Sporter, esclusivi (e costosi) come le sue supercar: i prezzi partono da 15mila euro, a cui aggiungere - esattamente come per le auto - la personalizzazione del programma Ad Personam.

La e-bike Lamborghini di legno: il lavoro di un talentuoso artigiano vietnamita

L’ARTISTA Non è la prima volta che Truong Van Dao si cimenta con il marchio di Sant’Agata Bolognese. O con un marchio automobilistico in generale, se è per questo. L’artista vietnamita gestisce infatti un canale YouTube molto popolare (oltre un milione di iscritti) dove realizza riproduzioni in miniatura molto fedeli di supercar e non solo: la Lamborghini Sian, con tanto di porte che si aprono verso l’alto con un telecomando, una Rolls Royce Boat Tail, una LaFerrari aperta, e persino un mini carro armato (replica del Panhard EBR usato nel videogame World of Tanks) realizzato sulla base di una vecchia Mitsubishi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/01/2022