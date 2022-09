Ducati Monster SP 2023: sospensioni Ohlins e componentistica al top. Il prezzo

Dopo la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini la Casa di Borgo Panigale presenta nel secondo episodio della World Première 2023 il nuovo Monster SP: la naked si affila e guadagna sospensioni Ohlins, pinze Brembo Stylema e pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV.

Ducati Monster SP 2023

DUCATI MONSTER SP 2023: COME CAMBIA

Livrea ispirata alla Desmosedici GP, sospensioni Öhlins – forcella da 43 mm NIX30 e monoammortizzatore – ammortizzatore di sterzo, pinze Brembo Stylema con dischi da 320 mm e flange in alluminio – 0,5 kg di peso in meno – con pompa radiale e pastiglie realizzate in materiale sinterizzato, pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV, silenziatore Termignoni omologato e batteria agli ioni di litio, queste le caratteristiche peculiari del nuovo Monster SP. La sella è stata alzata a 840 mm da terra – 20 mm più del Monster standard – così da caricare di più l'avantreno, mentre il peso è di 186 kg in ordine di marcia, circa 2 kg meno del Monster standard.

Ducati Monster SP: il TFT a colori da 4,3''

ELETTRONICA La dotazione del nuovo Ducati Monster SP comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, tutti regolabili e ricalibrati su questa versione SP per un utilizzo sportivo anche in pista. Non mancano poi il Launch Control, per partenze velocissime, e l’introduzione del nuovo riding mode Wet, per godere delle migliori prestazioni anche su asfalto bagnato. Strumentazione TFT a colori da 4,3 pollici dotata di indicazione marcia inserita e livello benzina e nuovo impianto luci Full LED con indicatori di direzione a tecnologia sweeping completano il quadro.

IL MONSTER Confermati il telaio Front Frame in alluminio, fissato direttamente alle teste del motore, ispirato a quello della Panigale V4, così come il monobraccio in alluminio e il motore Testastretta da 937 cc capace di 111 CV a 9.250 giri/min e 93 Nm 6.500 giri/min abbinato al cambio elettronico DQS.

Ducati Monster SP: ancor più performante tra le curve

DUCATI MONSTER SP 2023: PREZZI

Il nuovo Ducati Monster SP 2023 è disponibile con prezzi a partire da 15.390 Euro – 1.000 Euro in meno per la versione depotenziata a 35 kW – ed è in vendita con cupolino e cover sella passeggero di serie.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/09/2022