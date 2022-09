Ducati Streetfighter V4 Lamborghini 2023: la naked più esclusiva in 630+63 pezzi

Sulla base tecnica della Panigale V4 S 2023 e col contributo del DNA della Casa di Sant'Agata Bolognese, Ducati ha creato la Streetfighter V4 Lamborghini, una serie limitata ed esclusiva realizzata in 630+63 esemplari. Cosa significa? Ve lo spiego tra un attimo, ma prima scopriamo com'è fatta.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

ESTETICA Come avevamo già anticipato la moto trae ispirazione dalla Lamborghini STO, il modello più performante mai realizzato della famiglia Huracán (ho avuto il piacere di provarla): una supersportiva creata con l’unico scopo di offrire tutte le sensazioni della guida sportiva e la tecnologia di una vera auto da corsa in un modello omologato per uso stradale. La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, quindi, trasferisce gli stilemi del design Lamborghini, a partire dai cerchi forgiati realizzati specificamente per questa moto con lo stile di Huracán STO, col cerchio posteriore arricchito dalla presenza del monodado di serraggio in titanio, anche questo dal design Lamborghini.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini e Huracan STO

SPECIALE Il Centro Stile Ducati ha lavorato duramente sulla Streetfighter e troviamo parafango anteriore, cover serbatoio, puntale e codino specifici: sono stati ricavati estrattori a griglia, sfoghi e prese d’aria che richiamano esplicitamente quelli presenti sulla Lamborghini Huracán STO. Il parafango è ispirato agli sfoghi aria integrati nel cofano Lamborghini, gli estrattori ricavati sul puntale ricalcano le prese di raffreddamento dei freni posteriori di Huracán STO, quelli presenti sulle cover laterali del serbatoio richiamano gli sfoghi sui parafanghi anteriori dell’auto, mentre gli estrattori sul codino monoposto citano quelli presenti sul cofano motore della Lamborghini. Tutti i particolari della Streetfighter V4 sono in fibra di carbonio: parafango anteriore, puntale, cover radiatore, ali, cover serbatoio e codino e anche la sella della è ispirata alla finitura dei sedili di Huracán STO grazie alla presenza di accenti in tinta con le sovrastrutture.

La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

CURA DEI DETTAGLI Ma non è finita qui perché la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini presenta altri dettagli di pregio quali le pedane pilota regolabili, le leve di freno e frizione alleggerite in alluminio ricavate dal pieno realizzate in collaborazione con Rizoma, e ancora i paratacchi, il tampone sella, la cover del dashboard e del commutatore d’accensione, nonché la protezione del pignone, realizzati nella speciale fibra di carbonio impiegata per i componenti della carrozzeria. La stessa fibra di carbonio viene impiegata anche nelle cover della testa posteriore e dei collettori della relativa bancata, ma anche nel supporto proiettore, nel parafango posteriore e nelle protezioni del telaietto posteriore. La vista laterale di Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è infine valorizzata anche dal silenziatore di scarico Akrapovič in titanio con fondello in fibra di carbonio.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: il bellissimo cerchio posteriore

COLORI 630 esemplari di Ducati Streetfighter V4 Lamborghini saranno realizzati nei colori Verde Citrea e Arancio Dac, una delle combinazioni colori specifiche della Huracán STO. Anche le ali e le pinze freno Brembo sono colorate in “Arancio Dac”, queste ultime con logo a contrasto in nero. I foderi e i piedini forcella Öhlins sono neri.

LIMITED EDITION Il nome del modello e il numero progressivo dell’esemplare vengono riportati su una targhetta metallica inserita nella cover centrale serbatoio. Il numero è anche ricavato dal pieno su un inserto in alluminio della chiave d’avviamento ed appare sul cruscotto TFT in fase di accensione, insieme ad un’animazione celebrativa che riporta gli scudetti Ducati e Lamborghini e la silhouette del modello.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: la targhetta sul serbatoio

+63 Perché 630+63 esemplari? In aggiunta ai 630 esemplari Verde Citrea/Arancio Dac, Ducati propone una serie ancora più esclusiva di 63 esemplari, denominata Speciale Clienti, disponibile solo per pochi fortunati clienti Lamborghini. Questi ultimi, attraverso una collaborazione diretta con il Centro Stile Ducati, potranno configurare il proprio Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Speciale Clienti con colori carrozzeria e cerchi esattamente come la propria Lamborghini. Sarà inoltre possibile per loro scegliere i colori delle pinze freno fra quelli compresi nelle palette (Giallo, Rosso, Nero e Arancio California, oltre alla colorazione standard) e i dettagli della sella tra le quattro versioni disponibili.



UNA ''NORMALE'' DUCATI Ma questa Stretfighter V4 Lamborghini, in fondo, è una ''normale'' Ducati. Motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc per 208 CV di potenza, con la particolarità della frizione a secco. Il telaio Front Frame in alluminio della SF Lamborghini sfrutta, come da prassi, il motore come elemento stressato ed è abbinato a sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0, mentre l’impianto frenante Brembo conta su pinze Stylema e dischi da 330 mm. Il pacchetto aerodinamico, basato su ali biplano in carbonio integrate nelle cover laterali del serbatoio, stabilizza la moto alle alte velocità senza comprometterne agilità e maneggevolezza. Il peso della Streetfighter V4 Lamborghini è di 178 kg a secco e di 197,5 kg in ordine di marcia.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: c'è anche l'abbigliamento dedicato

ACCESSORI La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini viene fornita con una serie di accessori che ne aumentano il fascino e la facilità di allestimento per l’impiego in pista: cover in fibra di carbonio aperta per la frizione a secco, tappi per l’eliminazione di targa e specchi retrovisori, tappo serbatoio racing e telo coprimoto in tinta con la carrozzeria. Completa la dotazione un certificato di autenticità in alluminio su cui vengono riportati i numeri di telaio e motore, a garanzia dell’originalità dell’esemplare e ad ulteriore sottolineatura della sua esclusività.



ABBIGLIAMENTO L’unicità della collaborazione viene rinforzata dalla possibilità, riservata ai possessori di Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, di completare il proprio look con casco, giubbotto e tuta di pelle in edizione limitata, caratterizzati da uno schema colori che riprende quello della moto. Inoltre, per gli acquirenti della versione Speciale Clienti, anche la tuta è personalizzabile nei colori utilizzati per la configurazione, limitatamente alla scelta offerta dalla palette Dainese.



PREZZO E USCITA Le consegne della Ducati Streetfighter V4 Lamborghini avranno inizio ad Aprile 2023 ma la Casa bolognese non ha ancora rivelato il prezzo. Presumiamo che si piazzerà più in alto rispetto a quello della Streetfighter V4 S standard, a quota 24.590 Euro, in linea con quello della Streetfighter V4 SP, che parte da 33.490 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2022