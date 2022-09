Ducati World Première 2023, episodio due: Monster SP in arrivo?

Secondo episodio della Ducati World Première 2023: "Ready for More" sta a indicare un nuovo Monster SP? Video diretta streaming

Durante l'episodio 1 della Ducati World Première 2023 è stata svelata l'esclusiva Streetfighter V4 Lamborghini. È già tempo, però, di parlare di episodio 2, che prenderà il via oggi, 15 settembre, alle ore 16. Cosa si nasconde dietro Ready for More? Seguite con noi la diretta streaming per scoprirlo.

RICAPITOLIAMO Cosa dobbiamo aspettarci da questi 7 episodi della Ducati World Première 2023 lo abbiamo detto qui – Streetfighter V4 rinnovata, Monster SP, nuova Scrambler, tanto per dirne alcune – e altre belle conferme sono arrivate dalle recenti foto spia delle nuove Panigale V4 R e Diavel V4.

MONSTER SP? L'indiziata numero uno per questo episodio 2, Ready for More, è il Monster. La naked più stradale di Ducati, rispetto a Panigale e Streetfighter, manca di una più ricca versione SP con freni, cerchi e particolari più raffinati. Proprio la Casa di Borgo Panigale parla di ''Divertimento e sportività'' e questo si sposerebbe perfettamente con quanto fu detto del Monster in occasione del suo lancio, nel 2021, quando la naked media fu accostata al concetto di ''Semplicemente divertente''. Non resta che attendere le 16 di oggi per scoprire se è davvero così.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/09/2022