Aria di novità anche per la Ducati Panigale V4 R. Le foto spia del m.y. 2023

Il cerchio si restringe. Dopo avervi anticipato come sarà la nuova Ducati Scrambler 2023, ma anche mostrato le foto spia della Diavel V4 e della rinnovata Streetfighter V4 – della quale è arrivata anche l'esclusivissima versione Lamborghini, che si ispira alla Huracán STO – è già tempo di parlarvi di un'altra novità Ducati. Si tratta della Panigale V4 R 2023, che è stata pizzicata in strada: scopriamola nelle foto spia di Motorrad.

LA FAMIGLIA PANIGALE V4 La Panigale si è evoluta continuamente, basti pensare a V4 2023 e all'attuale punta di diamante V4 SP2, ma della V4 R non si sa più nulla dal 2019, anno in cui fu presentata a EICMA. Non che la supersportiva abbia bisogno di particolari modifiche viste le prestazioni messe in campo con Alvaro Bautista nel Campionato Mondiale Superbike, ma si sa, chi si ferma è perduto... Dunque non è difficile credere che quella immortalata nelle foto spia sia proprio la Panigale V4 R 2023.

La Panigale V4 R 2019

PIÙ VICINA ALLA SP2 La R è la moto che serve a Ducati – 500 esemplari prodotti con un tetto massimo di 40.000 Euro – per competere nelle corse delle derivate di serie. Una moto che monti targa e specchietti all'occorrenza, ma fatta per il record sul giro. La Panigale V4 R, nonostante l'abito scuro delle foto spia, presenta alcuni particolari riconoscibili: in primis il serbatoio color argento tipico della R – e solo recentemente della SP2 – ma anche quelle che sembrano essere le pinze freno Brembo GP4, che alzano ulteriormente l'asticella perfino rispetto alle Stylema. La forcella, nonostante i foderi neri marchiati Öhlins, non è proprio l'unità della Panigale V4 S o SP2, la NPX25/30 a controllo elettronico con cartuccia pressurizzata, ma ricorda più quella della Superleggera V4, con il trattamento DLC sugli steli, e viene da pensare che sia assolutamente meccanica, come il mondo racing impone. Differente, infine, sembra essere anche il forcellone: diverso rispetto alla V4 standard, ma anche da quello in carbonio della Superleggera V4.

LÀ SOTTO Cosa si nasconda sotto le carene, solo Ducati lo sa. Certamente un V4 con cilindrata ridotta rispetto alle Panigale stradali – da 1.103 cc – per rispettare il regolamento SBK: sulla vecchia R il Desmosedici stradale da 998 cc erogava 221 CV – 234 CV a 15.500 giri col kit racing – e chissà che gli ingegneri di Borgo Panigale non siano riusciti a fare di meglio... Il tutto per un prezzo che, come da regolamento, non deve superare quota 40.000 Euro. Lo avevamo già detto ma le foto spia sembrano confermarlo: la Panigale V4 R 2023 sarà verosimilmente la moto che vedremo nel prossimo episodio 4 – This is Racing – della Ducati World Première 2023. Più racing di lei, d'altra parte, non c'è nessuna.

