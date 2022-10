Possibile fare di meglio? Sì, ecco la nuova BMW M 1000 RR

L’evoluzione nel mondo delle competizione deve essere costante, chi si ferma è perduto. BMW pare aver capito il concetto e ha messo pesantemente mano alla M 1000 RR, la moto pensata per vincere nei campionati delle derivate di serie, evoluzione della S 1000 RR appena rinnovata. La novità? Un’aerodinamica super evoluta che sembra arrivare direttamente dalla griglia di partenza della MotoGP.

Basta uno sguardo per capire che in quel di Monaco di Baviera hanno deciso di prendere sul serio il tema dell’aerodinamica, i vantaggi, specialmente nel mondo delle competizioni, sono comprovati e le case puntano sempre di più su questo ambito. La nuova M 1000 RR ha una carenatura riprogettata grazie all’utilizzo della galleria del vento, il nuovo cupolino protegge meglio il pilota quando si chiude in carena, con un vantaggio sulla velocità massima: da 306 si arriva a 314 km/h. Ovviamente non potevano mancare migliorie alle appendici aerodinamiche, quelle della nuova M 1000 RR generano 6,3 kg in più rispetto a quelle della precedente generazione per un totale di 22,6 kg di carico deportante a 300 km/h.

RUOTE CON LE ALI Un altro punto centrale nell'ottimizzazione dell'intera aerodinamica per BMW è stata la zona della ruota anteriore. Per la prima volta vengono utilizzati i condotti dell'aria in fibra di carbonio a vista per il raffreddamento dei freni. Sono integrati nel nuovo parafango anteriore, che è stato ottimizzato per migliorare il flusso d'aria intorno alla forcella e alle pinze dei freni. I copriruota M Aero, anch'essi realizzati in fibra di carbonio a vista, riducono ulteriormente la resistenza all'aria, soprattutto a velocità superiori a 250km/h. I copricerchi M Aero sono riservati alla M 1000 RR M Competition.

A spingere la M 1000 RR sarà ancora una volta il 4 cilindri in linea raffreddato a liquido, con potenza massima di 212 CV a 14.500 giri/min. Nessuna modifica per la ciclistica che sfrutta ancora il telaio in alluminio come elemento centrale, integrato da una forcella a steli rovesciati e da un puntone centrale della sospensione con cinematica Full Floater Pro. Dal punto di vista tecnologico rimane la M 1000 RR di cui abbiamo apprezzato il funzionamento nel test a Vallelunga.

La nuova M 1000 RR è offerta in due versioni: come variante base M 1000 RR nella verniciatura base Lighwhite non metallizzato e come M 1000 RR M Competition nella verniciatura base Blackstorm metallizzato. Il prezzo di listino è in linea con l’esclusività delle soluzioni tecniche, 33.700 euro