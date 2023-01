Nuova BMW iX2: le prime foto del crossover che allarga la famiglia "green" bavarese

LA FAMIGLIA X SI ALLARGA ANCORA La nuova BMW X2 sta prendendo forma e i muletti sono già a spasso su strada per i test dinamici di rito. La novità è che anche la gemella a batterie ha iniziato i collaudi e quelle che vedete sono le primissime immagini dei prototipi beccati sulle nevi del nord Europa. Sebbene questo sia il primo approccio con il futuro crossover elettrico del costruttore tedesco, possiamo già azzardare alcune ipotesi su quelli che saranno i dettagli tecnici poiché la iX2 – questo il nome più probabile – sarà realizzata condividendo buona parte dei componenti con la nuova iX1, che è già presente nel configuratore online di BMW.

Nuova BMW iX2: prove generali sulla neve per il SUV/coupé elettrico UNO STILE MODERNO E SPORTIVO Partiamo dal design che, come abbiamo già visto con la gemella convenzionale, sarà più simile a un SUV coupé tipo X4, ma più piccolo, piuttosto che a una berlina due volumi compatta appena rialzata sulle ruote, come il modello attuale. A differenza della X2 odierna, la parte anteriore della nuova iX2 prenderà in prestito il design della X1 di ultima generazione, con calandra e fari a LED dalla forma simile. Per questa versione 100% elettrica possiamo vedere che la tradizionale griglia a doppio rene è stata chiusa visto che lì dietro non serve più il radiatore di raffreddamento del motore endotermico. I “grezzi” cerchi in lega leggera che vedete nelle foto sono (ovviamente) montati per i test e non arriveranno sull'auto di produzione finale. Passiamo alla zona posteriore, dove si può notare che il tetto si inclina verso la coda per una chiara forma SUV/coupé dallo stile moderno e audace, ma che penalizzerà un po’ la capacità di carico a causa della linea spiovente, che ruba volume al vano di carico. Le luci posteriori sono ancora coperte dalle pellicole mimetiche, ma dovremmo vedere qualcosa di simile ai gruppi ottici della nuova X1.

Nuova BMW iX2: batteria da 64,7 kWh e autonomia superiore a 450 km ARCHITETTURA CONDIVISA Sotto il vestito, la iX2 sfrutterà la stessa architettura UKL2 che è alla base della nuova iX1. Ciò significa che dovremmo vedere una batteria da 64,7 kWh, che giustifica una potenza superiore ai 300 CV CV per quasi 500 Nm di coppia. Lato prestazioni, potremmo aspettarci un tempo da 0 a 100 km/h inferiore ai 6 secondi e una velocità massima autolimitata di 180 km/h per preservare l’autonomia, che potrebbe superare circa 450 km della iX1, sfruttando un profilo aerodinamico più efficace. Ciò che probabilmente rimarrà invariato è il tempo di ricarica: qui vedremo una velocità di rifornimento energetico fino a 130 kW per una ricarica dal 10 all'80% in circa mezz’ora. Gli interni saranno definiti da materiali di pregio e tanta tecnologia per infotainment e comfort. Sembra scontata l’adozione del Curved Display, che sta arrivando a bordo di tutti i modelli BMW, con il touchscreen da 10,25 pollici per il sistema multimediale e il cruscotto digitale da 10,7 pollici racchiusi in un’unica cornice e gestiti dall’ultimo software idrive 8, che permette la connessione al web e la gestione dei servizi di bordo anche da remoto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2023